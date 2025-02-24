Масленица: история и традиции праздника

Сегодня, 24 февраля, в России начинается Масленичная неделя. Во многих городах пройдут массовые гулянья, выставки и ярмарки, посвященные празднику. Например, в московских музеях проведут экскурсии и расскажут об истории Масленицы. Подробнее о том, что означает этот праздник и когда он появился, — в материале «Ленты.ру».

Когда отмечают Масленицу

Традиционно Масленицу отмечают в течение недели — с понедельника по воскресенье включительно. Каждый год она выпадает на разные даты и зависит от того, какого числа празднуют Пасху.

Чтобы определить день начала Масленицы, нужно отнять от даты Пасхи 56 дней

В 2025 году Пасха будет 20 апреля, это значит, что Масленица начнется 24 февраля и продлится до 2 марта.

Почему Масленица так называется

Есть версия, что приблизительно во время празднования Масленицы коровы давали первое молоко, а значит, у людей появлялось масло. Также торжество называли и другими словами:

Перебуха;

Объедуха;

Касаточка;

Сахарные уста.

История Масленицы

Масленица — очень древний праздник, точную дату появления которого сложно отследить. Его отмечали еще до того, как на Руси приняли христианство. Причем историки пока не пришли к единому мнению о том, когда именно праздновали Масленицу в те времена и кому она была посвящена.

Самая популярная теория гласит, что Масленица выпадала на день весеннего равноденствия, который отмечали 22 марта или в соседние даты. В то же время по славянскому календарю начинался новый год. Считается, что особые почести наши предки воздавали богу весеннего солнца Ярилу — именно поэтому символом праздника стали круглые румяные блины, которые по форме и цвету похожи на Солнце.

По другой версии, Масленицу праздновали 24 февраля — в день, когда наши предки почитали славянского бога Велеса, который считался покровителем земледелия и скота.

Ряд историков предполагают, что до Масленицы славяне праздновали похожий праздник — Комоедицу. Он якобы был посвящен медвежьему богу Кому. Именно оттуда могла пойти поговорка «первый блин комом». только последнее слово звучало как «комам», то есть медведям. Дело в том, что именно просыпающимся от спячки животным и относили первые испеченные угощения.

Еще одна версия принадлежит фольклористу Владимиру Проппу: он был уверен, что Масленица являлась обращенным к усопшим обрядом на урожай. На Руси верили, что души погребенных могут оказывать влияние на землю, делая ее более-менее плодородной. И чтобы задобрить их, делали подношения — приносили на могилы поминальные блины. Обеспечить хороший урожай должны были и «похороны» чучела Масленицы.

Церковь признала Масленицу частью православной культуры в XVIII веке. В церковном календаре Масленичная неделя называется Сырной седмицей, во время которой верующие готовятся к Великому посту

Как проходит Масленичная неделя

Каждый день Масленицы имеет свое название и особенное значение.

Понедельник — встреча

В этот день заканчивалась подготовка к празднику: завершалось строительство снежных крепостей и ледяных горок, а также создание соломенного чучела, которое возили по улицам.

В этот же день начиналось хождение по гостям. Но пока не для празднования, а чтобы обсудить предстоящее веселье. Так, свекровь со свекром сперва отправляли свою невестку к родителям, а вечером приходили к сватам сами. Также в понедельник начинали печь блины, причем первый всегда отдавали неимущим, чтобы помянуть усопших.

Встреча Масленицы в 2025 году выпадает на 24 февраля

Вторник — заигрыши

Второй день Масленицы был посвящен смотринам невест — процесс называли Заигрыш. С самого утра молодые люди уходили кататься с горок: неженатые юноши присматривали себе невест среди незамужних девушек. И если видели кого-то, кто им нравится, — сразу же шли свататься. Но даже если родственники молодых договаривались о свадьбе, играли ее не сразу, а лишь после завершения Великого поста.

В 2025 году Масленичный вторник выпадает на 25 февраля

Среда — лакомка

На лакомку ходили к теще на блины: она должна была накрыть для зятя и его родственников богатый стол. Конечно, главным угощением на лакомку были блины. Их подавали с разными начинками: ягодами, репой, тыквой, рыбой и другими.

При этом к зятю теща должна была быть особенно внимательной и доброй: считалось, что от этого зависит будущее ее дочери в семье мужа. А чтобы жизнь пары была особенно гладкой, теща умасливала зятя — смазывала его голову маслом.

Если же в гости приходил жених, теща устраивала ему проверку: считалось, что если он первым возьмет блин с соленой начинкой, то характер у него сложный. А если со сладкой, то, значит, жене будет с ним легко и жизнь сложится счастливо.

В 2025 году лакомка выпадает на 26 февраля

Четверг — разгуляй

Первые три дня праздника назывались узкой Масленицей — параллельно с праздниками было принято заниматься домашним хозяйством, чтобы завершить дела и спокойно отдыхать оставшиеся дни. С четверга же начиналась широкая Масленица — семейные активности уступали место массовым гуляньям и празднованиям. В это время люди веселились и отмечали праздник прямо на улицах и площадях городов: там открывались ярмарки и выступали артисты с музыкантами. Празднующие водили хороводы, играли в снежки, прыгали через костер и устраивали битвы на кулаках. Именно в четверг начинались спортивные состязания, которые олицетворяли пробуждение силы и энергии весны после зимней спячки.

Грустить в этот день было нельзя, как и встречать Разгуляй дома — иначе в унынии прошел бы и весь следующий год. Запрещены были и дела по дому. Но выпечку блинов никто не отменял: есть их нужно было вместе с родными и друзьями во время шумного и веселого празднования. Также блинами угощали бедных.

Разгуляй выпадает на 27 февраля 2025 года

Пятница — тещины вечерки

В этот день принято было уже не гулять на улице, а посвятить время родным и близким. В гости отправлялись уже теща и тесть — принимал их в своем доме зять. Ему и его родственникам нужно было накрыть очень богатый и сытный стол, таким образом показав свое уважение к родителям жены.

На таких встречах люди не только отмечали праздник, но и обсуждали важные для семьи дела (домашнее хозяйство, уход за детьми, секреты приготовления блюд) или делились планами на будущий год.

В 2025 году тещины вечерки выпадают на 28 февраля

Суббота — золовкины посиделки

По субботам было принято собираться женской половиной семьи: золовки (сестры мужа) приходили в гости к невесткам вместе с другими родственницами и подругами.

Интересно, что незамужним девушкам нужно было собираться отдельно от тех, кто уже в браке. Тогда встреча превращалась в обсуждение потенциальных женихов, но, конечно, все равно не обходилась без богато накрытого стола. А после застолья девушки отправлялись на народные гулянья, которые продолжались на улицах.

Золовкины посиделки в 2025 году приходятся на 1 марта

Прощеное воскресенье

Последний день праздничной недели — Прощеное воскресенье. В этот день принято просить прощения у своих родных и близких, чтобы вступить в Великий пост со смирением и чистой душой.

В воскресенье было принято ходить в баню, чтобы очистить еще и тело. А во второй половине дня снова проходили гулянья, на которых сжигали чучело и прощались с зимой.

Прощеное воскресенье в 2025 году выпадает на 2 марта

Приметы и поверья