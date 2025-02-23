Как изменился спрос на отдых в Альпах среди россиян

В зимний сезон 2024–2025 годов среди российских туристов возрос интерес к Альпам. Об этом сообщили туроператоры PAC Group и «Русский Экспресс».

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Согласно данным «Русского Экспресса», количество запросов на отдых во Франции увеличилось в 2,5–3 раза по сравнению с предыдущим годом. Около половины всех бронирований в период с декабря по март пришлись на курорт Куршевель.

PAC Group отмечает, что в 2025 году количество бронирований для европейского горнолыжного туризма выросло на 60 процентов по сравнению с результатами 2024 года. Лидером стала Италия, а спрос на отдых в Куршевеле увеличился на 50 процентов по сравнению с прошлым годом, передает РБК.

Множество россиян также ищут интересные места, куда можно было бы добраться без загранпаспорта. Специалисты в сфере туризма определили шесть направлений, куда граждане России могут въехать по внутреннему паспорту. Это Абхазия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Южная Осетия.

На фоне резкого падения курса доллара многие россияне активнее стали покупать путевки в зарубежные страны. Спрос на отдых весной и летом вырос сразу на 20 процентов на фоне падения доллара. «Вечерняя Москва» выясняла, от чего еще зависит стоимость туров за границу, какие направления сейчас доступны для россиян и когда выгоднее всего приобретать путевки.