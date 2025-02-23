В Абхазии открыли для туристов национальный парк

В Абхазии открыли для туристов Рицинский реликтовый нацпарк
Рицинский реликтовый национальный парк в Абхазии снова открыт для посещения. Ранее въезд на его территорию закрывали 18 февраля из-за сильного снегопада. Об этом рассказал главный лесничий парка Тенгих Джергения.
По его словам, сейчас стоит зимняя погода, на дорогах – гололед, температура минусовая. В районе озера Рица столбики термометра ночью опустились до -7, утром 23 февраля было – 2. Озеро покрылось льдом.
Джергения сообщил, что снег почистила техника и дороги каждое утро посыпают песком.
Главный лесничий также рассказал порталу Sputnik, что пока посетителей немного. Но туристы все же есть, в основном они приезжают на личном транспорте или экскурсионных микроавтобусах.
Рицинский реликтовый национальный парк находится в горной части Абхазии на южном склоне Большого Кавказа. Он занимает территорию от долины Геги до долины Пщица. Общая площадь парка составляет 39 тыс. га.
Парк создали в 1996 году. Он охраняет уникальные ландшафты природы с большим перепадом высот.
Кроме озера Рица, в парке есть водопад Мужские слезы, Голубое озеро, Юпшарское ущелье.
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