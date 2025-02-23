Бразильские аэропорты в январе поставили рекорд

В первый месяц текущего года аэропорты Бразилии обслужили 2,7 млн пассажиров международных рейсов, что на 15,2 процента больше по сравнению с тем же периодом 2024 года. Это рекордный объем пассажиропотока за месяц за последние 25 лет, сообщает пресс-служба правительства Бразилии со ссылкой на данные Национального агентства гражданской авиации.

Объем внутренних авиаперевозок в январе вырос до 8,6 млн человек, что на 5,3 процента больше, чем в этом же месяце прошлого года. Спрос на внутренние перелеты увеличился на 7 процентов, а предложение – на 7,4 процента.

Между тем, общий пассажиропоток в январе составил 11,3 млн человек, что на 7,5 процента превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, зафиксирован рост воздушных грузоперевозок. Международные грузопотоки достигли 65,1 тысячи тонн, что на 6,9 процента больше, чем в начале 2024 года.