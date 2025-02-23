Активисты Канарских островов потребовали запретить туризм

Активисты движения «Canarias tiene un límite» призвали запретить туризм на Канарских островах, сообщает портал «Турпром» со ссылкой на испанские СМИ.

© runews24.ru

По словам общественников, в 2024 году острова посетили 18 миллионов туристов. Местные жители страдают от наплыва отдыхающих, поскольку никаких ограничений не предусмотрено.

«Мы купаемся в загрязнённой воде и часами стоим в пробках, а туризм продолжает развиваться, усугубляя ситуацию», — заявили противники туризма.

Активисты потребовали ограничить развитие туристической индустрии, предупреждая о возможном экологическом и социальном кризисе на Канарских островах, заключили они.

Ранее сообщалось, что в январе страну посетило на 12% меньше россиян.