Активисты Канарских островов потребовали запретить туризм из-за наплыва туристов
Активисты движения «Canarias tiene un límite» призвали запретить туризм на Канарских островах, сообщает портал «Турпром» со ссылкой на испанские СМИ.
По словам общественников, в 2024 году острова посетили 18 миллионов туристов. Местные жители страдают от наплыва отдыхающих, поскольку никаких ограничений не предусмотрено.
«Мы купаемся в загрязнённой воде и часами стоим в пробках, а туризм продолжает развиваться, усугубляя ситуацию», — заявили противники туризма.
Активисты потребовали ограничить развитие туристической индустрии, предупреждая о возможном экологическом и социальном кризисе на Канарских островах, заключили они.
Ранее сообщалось, что в январе страну посетило на 12% меньше россиян.