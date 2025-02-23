Turkish Airlines «отменила» безвизовый режим между Россией и Грузией

Двух россиянок отказывались пускать в самолет из Буэнос-Айреса в Тбилиси из-за отсутствия въездной визы в пункт прибытия. Между Россией и Грузией действует безвизовый режим, но объяснить это сотрудникам аэропорта «Министро Пистарини» не удалось.

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Подруги собирались лететь самолетом Turkish Airlines через Стамбул, и во время регистрации на рейс в столице Аргентины у них потребовали грузинскую визу, заявив, что находиться в Грузии более года без нее нельзя. Туристки объяснили, что не собираются быть в этой стране так долго, а хотят далее ехать в Россию на автобусе или машине через перевал Верхний Ларс. У них потребовали доказать это намерение документально, утверждая, что в противном случае перевозчик наложит «штрафные санкции». Путешественницам пришлось срочно приобретать билеты на выезд из Грузии. Пока они этим занимались, на стойке сменился сотрудник, ему понадобилось объяснять все снова – на это ушло еще минут 40.

Потом возникли проблемы с системой регистрации: она требовала конкретную визу, долго выясняли, что делать. В итоге россиянки потратили массу времени и 32,5 тыс. руб. (на билеты из Грузии в Россию), но на рейс все же попали.

Напомним, в прошлом году Turkish Airlines начала отказывать пассажирам в посадке на рейсы из Стамбула в Латинскую Америку под разными предлогами, а иногда и без объяснения причин. Подобное перевозчик практикует и в других аэропортах: в начале января россиянке отказали в перелете из Буэнос-Айреса в Алма-Ату из-за отсутствия прививки от желтой лихорадки.