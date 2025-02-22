Российские туристы застряли в Дубае из-за поломки суперджета

В дубайском аэропорту Аль-Мактум как минимум на 5 часов задерживается рейс А4 5088 авиакомпании «Азимут» в Сочи. Как рассказала TourDom.ru турагент, причина – в неисправности воздушного судна. Рейс выполняется на лайнере SSJ 100.

«Самолет должен был отправиться в 16:10, но так и не вылетел. Пассажиры сели в самолет, а потом всех перевезли в аэропорт, чтобы перепроверить самолет. В итоге выяснилось, что он неисправен, и сейчас пассажиры ждут новый борт», – рассказала наша собеседница.

Согласно онлайн-табло сочинского аэропорта, рейс должен приземлиться в полночь (вместо 19:00).

В авиакомпании «Азимут» ситуацию с неисправным суперджетом пока не комментировали. Мы направили запрос в пресс-службу перевозчика.

Ранее мы написали о существенной задержке вылета самолета с туристами из Сочи на Пхукет. Рейс ZF 2967 авиакомпании AZUR air должен был отправиться на курорт вчера в 23:30. Однако вылетел только сегодня в 15:15. Как рассказали в авиакомпании, причина задержки – в сложных метеоусловиях в аэропорту Сочи, вызванных обильным снегопадом: