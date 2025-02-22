Стоит ли покупать путевки за границу после укрепления рубля
Россияне массово бросились скупать путевки за границу на фоне падения курса доллара. Сегодня спрос на отдых за рубежом вырос на 20 процентов. «Вечерняя Москва» узнала, стоит ли планировать отпуск в другой стране.
По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), российские туристы пытаются воспользоваться укреплением рубля и начинают планировать поездки за рубеж на весну и лето. То же самое касается «горящих» путевок. Благоприятный курс затронет путешественников, которые в ближайшее время отправятся в Таиланд, Египет, Турцию и ОАЭ. Они смогут купить путевки по сниженной цене и выгодно обменять валюту: туры подешевели в среднем на 10 процентов.
Что почем
«Цены на летние пакетные туры в две трети отелей снизились — в среднем на 6–7 процентов, что может означать экономию в 15–30 и даже 60 тысяч рублей за тур на двоих», — сказано в сообщении АТОР.
В ассоциации посчитали, сколько стоит турецкий летний отдых «все включено», если лететь из Москвы 11 июня на 10 ночей. При бронировании 15 января отель четыре звезды стоил 172,5 тысячи рублей. А при бронировании сейчас — уже 131,7 тысячи: на 9,1 процента дешевле. При этом, как пояснили в АТОР, некоторые отели не снижаются, а даже растут в цене — из-за высокого спроса на отдых.
В целом же пакетные туры в Турцию на 10 ночей с питанием «все включено» в отели уровня 4* на курортах Антальи вместе с перелетом из Москвы (вылет 11 июня), трансфером и страховками стоят на двоих — 140–170 тысяч рублей, на троих (семья с одним ребенком 8 лет) — 170–230 тысяч, на четверых (семья с двумя детьми 8 и 10 лет) — 230–300 тысяч рублей. Аналогичные турпакеты в бюджетные отели 5* с вылетом из Москвы на 10 ночей можно купить на двоих за 150–220 тысяч рублей, на троих (семья с одним ребенком 8 лет) — за 195–250 тысяч, на четверых (семья с двумя детьми 8 и 10 лет) — за 250–340 тысяч рублей.
Надолго ли
Ценообразование зависит не только от курса доллара, но и от востребованности того или иного отеля, — поясняет директор туристического агентства Петр Данильченко. — Если доллар продолжит падать, не факт, что за ним упадут и цены — потому что может возникнуть ажиотажный спрос на туры. Лично я бы советовал договориться с турагентом, чтобы он отслеживал для вас путевки по нужным параметрам: звездность отеля, близость к морю, цена. Как только вариант вас устроит хотя бы по цене, сразу тур и покупайте. Иначе в ожидании «волшебной халявы» можете не купить вообще ничего: ведь многие тоже, как и вы, ловят подходящие варианты.
До конца февраля купить тур со скидкой вполне реально. А потом могут вырасти и спрос, и цены. Так что поторопитесь.
Факт
Полтора миллиона рублей может стоить тур на двоих в турецкую «пятерку» на десять ночей в Кемере. И это не предел — есть варианты дороже.
Прямая речь
Алексан Мкртчян, вице-президент Альянса туристических агентств:
Если продажи туров по России растут на 12– 13 процентов по сравнению с прошлым годом, то за границу — уже на 15–17 процентов. Это связано с тем, что в России не так много отелей. А за границей — очень много. Сейчас популярны не только Турция, Таиланд и Египет, но и Малайзия, Япония, Вьетнам. Люди хотят путешествовать по миру.