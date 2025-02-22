Латвия может ограничить пассажирские поездки с Россией и Беларусью

В Сейм Латвии внесено предложение об ограничении поездок с Россией и Беларусью и закрытии пунктов пропуска на границе. По словам депутата Яниса Витенбергса от ультраконсервативной группы «Национальный альянс», пассажирские перевозки в эти страны якобы «создают угрозу безопасности». Как утверждает парламентарий, существуют «высокие риски вербовки, разведки и провокаций». Кроме того, Витенбергс заявил, что на автобусных рейсах перевозятся санкционные товары:

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«Поэтому сообщение с Россией и Беларусью должно быть полностью прекращено».

Мало того, депутат предложил обратиться к руководству Литвы и Эстонии, чтобы они подумали о введении аналогичного запрета.

Как сообщает агентство «Спутник», в случае если законопроект будет принят, до 17 марта правительство Латвии должно подготовить распоряжение о закрытии КПП. В общей сложности в настоящее время работает шесть пунктов пропуска. Через них ходят рейсовые автобусы из Риги в Москву, Санкт-Петербург, Псков, Минск и Витебск.

Впрочем, влияние в латвийском Сейме «Национального альянса» не стоит преувеличивать – он имеет лишь 13 мест из 100. Поэтому совсем необязательно, что инициатива консерваторов будет поддержана большинством.

Российских туристов новшество практически не коснется – они не могут ездить в Латвию еще с 2022 года. А вот ситуация для лиц, обладающих ВНЖ или вторым гражданством и посещающих родственников, ухудшится. Вариантов добраться до России станет меньше, наиболее удобные из оставшихся – через Эстонию или Калининградскую область.

Кроме того, ранее комиссия латвийского Сейма одобрила предложение запретить поставщикам туристических услуг предлагать поездки в Россию и Беларусь.