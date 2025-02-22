Турист объяснил, почему россияне не будут жить как европейцы

Посетившая за год 12 европейских стран россиянка Елена объяснила, чем отличается жизнь в РФ и почему равняться на Европу не стоит. Своим мнением она поделилась на дзен-канале «Лайк Трэвел Путешествия».

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«В России в разы больше свободы», – уверена она.

По словам путешественницы, в Европе жизнь строго регламентирована: шуметь после 22:00 нельзя, а вынос мусора или стрижка газона осуществляются по графику. В некоторых странах даже запрещено ночевать на дачах или собирать грибы и ягоды в лесу. В России люди имеют гораздо больше свободы действий и нет такого давления со стороны общества и государства.

Она также отметила, что в Европе все подчинено строгому расписанию, и это часть менталитета местных жителей. Например, в Германии и Нидерландах принято записываться в гости, магазины в будни закрываются рано, а в выходные не работают вообще. В России же работающие круглосуточно аптеки и магазины позволяют людям не зависеть от жесткого графика. Путешественница уверена, что менталитет россиян, сформировавшийся на протяжении веков, не позволит стране стать такой же, как Европа.

Елена подчеркнула, что в России больше возможностей для трудоустройства. Несмотря на стереотип о высоком уровне жизни в Европе, на практике найти работу в России гораздо проще. Например, ее знакомый в РФ, устроившись на склад, быстро получил повышение и заработок свыше 200 тысяч рублей. В то время как в Европе, чтобы зарабатывать подобные суммы без образования и опыта, нужно приложить значительные усилия.

В Европе приобрести жилье становится все сложнее из-за высоких цен и относительно низких доходов. В России же, несмотря на экономические трудности, доступность жилья сохраняется благодаря разнообразию финансовых инструментов и приемлемым ценам в регионах. Автор отмечает заинтересованность государства в развитии строительства и преодставлении доступного жилья. В Европе также наблюдается ухудшение настроений из-за роста цен и дефицита рабочих мест, в то время как в России, по наблюдениям автора, зарплаты растут, а количество вакансий увеличивается.

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