Рейс из Сочи на Пхукет задержался на 15 часов

Рейс ZF 2967 авиакомпании AZUR air из Сочи на Пхукет должен был вылететь вчера в 23:30. Однако отправится по назначению в лучшем случае сегодня в 14:15.

© tourdom.ru

«Туристов ночью продержали 4,5 часа в самолете, после этого высадили и сказали, чтобы они шли получать багаж», – рассказал TourDom.ru турагент.

Во время ожидания на борту пилот якобы сообщил, что самолет до сих пор не обработали антиобледенительной жидкостью и «они никуда не летят».

После этого появилась информация, что вылет состоится в субботу в 11:30. Впоследствии его перенесли на более позднее время. При этом ночью, по словам собеседника TourDom.ru, возникла проблема с автобусами, чтобы доставить 300 туристов до отеля и обратно в аэропорт. Авиакомпания нашла только 2 автобуса вместимостью до 50 человек, и в гостиницы пассажиров вывозят по мере возможности. К тому же в Сочи плохая погода, и от аэропорта до туда ехать почти час:

«Поэтому вывозить туристов планировали 3–4 рейсами именно этими двумя автобусами. Пока доберутся до гостиницы, уже надо ехать обратно на рейс»

Некоторые туристы по этой причине остались в аэропорту, и информация о том, что рейс перенесли еще на несколько часов – на 14:15, их сильно расстроила.

«Очень раздражает туристов, когда переносят частями. Клиенты не поехали в гостиницу, так как смысла не было, а тут опять переносы», – рассказал TourDom.ru еще один турагент.

Как сообщили TourDom.ru в AZUR air, причина задержки – в сложных метеоусловиях в аэропорту Сочи, вызванных обильным снегопадом:

«В связи с этим темпы наземного обслуживания в аэропорту были снижены, скопилась очередь воздушных судов для прохождения противообледенительной обработки».

В авиакомпании отметили, что всем пассажирам были предоставлены услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами. Организация расселения пассажиров началась своевременно, однако «в связи с высокой загрузкой отелей вблизи аэропорта, этот процесс занял продолжительное время».