Как собраться на сафари в Африке: инструкция для туристов

Эксперт рассказал о тонкостях путешествия в жаркие страны, оформления визы и взаимодействия с дикими животными.

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«Сафари в Африке – уникальная возможность увидеть экзотических животных на воле, а не в клетке зоопарка, и насладиться захватывающими пейзажами жаркого континента. Чтобы путешествие прошло гладко и комфортно, важно грамотно к нему подготовиться. Что нужно обязательно предусмотреть перед поездкой в Африку на сафари, рассказываю ниже», – Константин Прокопьев, директор туристической компании «Сафари-Занзибари».

Выбор направления и времени для поездки

Прежде всего определитесь с направлением. Туристы могут насладиться дикой природой во многих африканских странах, но наиболее популярными и подходящими для сафари считаются:

Кения — знаменитый национальный парк Масаи-Мара и Амбосели, Восточный и Западный Цаво, Ол Педжета. Танзания — Серенгети, Микуми, Аруша, Руаха, Тарангире, Селус, кратер Нгоронгоро. Южноафриканская Республика — Крюгер-парк и частные заповедники. Замбия и Зимбабве — не такие раскрученные, как Кения и Танзания, но не менее впечатляющие регионы для сафари.

Также учитывайте сезонность. Лучшее время для сафари зависит от региона, но в целом сухой сезон (с июня по октябрь) считается наиболее подходящим. При этом даже зимой в Африке тепло и комфортно, поэтому сюда стали чаще прилетать российские туристы именно во время новогодних праздников.

Оформление визы в страны Африки

Для посещения африканских стран россиянам потребуется виза, которую можно получить заранее или по прибытии. То есть можно не заморачиваться с визой перед путешествием, а получить её уже в стране назначения – вы просто заплатите деньги и вам поставят соответствующий штамп. Именно так поступают многие путешественники.

Оформить визу можно и заранее, но важно не менее чем за 14 дней до вылета на сайте иммиграционной службы Танзании подать заявку и заполнить все документы. Либо оформить визу по прилёте в аэропорт. Стоимость однократной визы составляет $ 50 на человека как при регистрации заранее, так и по прибытии.

Оплата визы требуется и для детей любого возраста. Она также составляет $ 50 за каждого ребёнка.

Для получения визы понадобится загранпаспорт, срок действия которого не должен заканчиваться менее чем за шесть месяцев на момент въезда в Танзанию. В паспорте должен быть пустой разворот или две рядом стоящие пустые страницы.

Также для въезда могут понадобиться обратные билеты. Тут не угадаешь: иногда их спрашивают, а иногда нет.

Если вы оформляете визу онлайн, потребуется заполнить небольшую анкету для каждого участника поездки, а также загрузить скан первой страницы паспорта, цветную фотографию и обратный билет. Срок действия такой визы – 90 дней.

Интересно, что однократная виза в Танзанию, предназначенная для большинства путешественников, распространяется как на материковую часть, так и на остров Занзибар.

Подбор одежды для сафари

Одежда для сафари должна быть удобной и практичной. Вот несколько советов.

Цвета: выбирайте нейтральные сафари-цвета (бежевый, палевый, коричневый, зелёный), которые не привлекают внимания диких животных. Материалы: выбирайте лёгкие и дышащие ткани. Избегайте синтетических материалов, которые могут вызвать потливость. Обувь: подойдут удобные и прочные ботинки или кроссовки для прогулок по пересечённой местности. Аксессуары: не забудьте головной убор, солнцезащитные очки и шарф для защиты от пыли.

Помните, что во время сафари вы будете находиться на территории, которая принадлежит диким животным – они не только отдыхают и позируют туристам, но и охотятся, борются за выживание. Чтобы не отвлекать их от привычных дел, нужно выглядеть неприметно.

Погода в Африке может меняться. Утром и вечером бывает холодно, а днём – жарко, поэтому учтите этот момент при выборе одежды для сафари.

Вакцинация и экипировка для сафари

Перед поездкой в Африку рекомендуем заранее сделать прививки от жёлтой лихорадки, гепатита А и В, тифа и малярии (если они ещё не сделаны). Запросите в поликлинике, к которой прикреплены, прививочную карту, где отмечены все сделанные вами прививки. Если каких-то прививок не будет хватать, их нужно сделать перед поездкой.

Что касается экипировки, то вам могут пригодиться следующие вещи:

бинокль для наблюдения за животными на расстоянии;

камера с хорошим зумом для запечатления дикой природы;

солнцезащитный крем с высоким SPF;

репелленты для защиты от укусов комаров и других насекомых;

аптечка первой помощи: она должна включать те лекарства, которые вы обычно используете в обиходе, а также противомикробные средства для желудка, антисептики и средства от аллергии.

Некоторые компании делают специальные памятки для туристов. При этом они будут актуальны и для других тропических стран, куда россияне часто выезжают на отдых.

Если вы берёте фотокамеру на сафари, не забудьте запасные аккумуляторы и карты памяти. Некоторые путешественники так много снимают, что уже на середине экскурсии у них садится батарея или заканчивается память на устройстве. Обязательно учтите этот момент, ведь снимать, скорее всего, вы будете много.

Что касается остальной экипировки, организаторы сафари часто предоставляют путешественникам бинокли, репелленты и прочие полезные вещи. У грамотного организатора аптечка также всегда находится в машине. При этом некоторые туристы предпочитают пользоваться своей экипировкой.

Планирование маршрута для сафари

Определите, какие парки и заповедники вы хотите посетить и каких животных увидеть. Например, «большая африканская пятёрка» – лев, леопард, слон, буйвол и носорог – встречается не во всех парках.

Возможно, у вас есть давняя мечта посетить тот или иной африканский уголок. Если нет, то туроператор всегда подскажет вам оптимальные маршруты для сафари с учётом ваших предпочтений и требований.

Обратите внимание, что доступны различные варианты сафари:

дневное — экскурсии на джипах или микроавтобусах;

ночное — возможность увидеть ночных животных (тоже на машине);

пешее — более близкое взаимодействие с природой под руководством опытного гида.

Вы также можете выбрать различные варианты для отдыха в зависимости от вашего бюджета и предпочтений. Например, некоторые туристы предпочитают кемпинг, а другие – роскошные апартаменты.

Вместо заключения

На сафари-турах часто организуют встречи с представителями древних племён, в том числе с местными детьми. Туристам можно прихватить с собой подарки малышам из стран Африки, которые всегда рады презентам от иностранцев. В качестве подарков подойдут карамельки, тетради, альбомы, краски, карандаши, ручки, раскраски и прочие сладости или учебные принадлежности.

Если вы тщательно подготовитесь к сафари в Африке, оно станет для вас незабываемым приключением, которое запомнится яркими впечатлениями от общения с живой природой. Следуя этой инструкции, вы сможете организовать свою поездку так, чтобы она стала не только увлекательной, но и безопасной.