Стало известно, как изменился спрос на поездки в Турцию в январе

Турецкое министерство культуры и туризма опубликовало статистику, согласно которой в январе страну посетило 203 тысячи туристов из России, что на 12% меньше, чем было за тот же месяц годом ранее. Тогда власти насчитали 279 тысяч отдыхающих из РФ.

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Согласно тем же данным, туристы из Ирана теперь занимают первое место по числу отдыхающих в Турции, а россияне оказались на втором месте. Иранцев в январе 2025 года зарегистрировали 240 тысяч. В целом туристический поток из стран СНГ в эту средиземноморскую страну сократился на 5%. Больше всего за всю историю граждан России приехало в Турцию в 2019 году — 7 млн человек.

Власти Египта обновили правила для туристов, которые стоит знать каждому отдыхающему.

Названы страны СНГ, которые россияне могут посетить, не оформляя загранпаспорт.