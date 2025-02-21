Названы неподходящие для поездки в Стамбул даты в 2025 году

Тревел-блогер назвал россиянам неподходящие для поездки в Стамбул даты в 2025 году. Такая информация приводится на странице @anna_travelwithme в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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В публикации речь идет о праздничных днях, в том числе периодах с 29 марта по 1 апреля (Рамадан), с 5 по 9 июня (Курбан-байрам). Также блогерша упоминает 23 апреля (День национального суверенитета), 1 мая (День солидарности и труда), 19 мая (День памяти Ататюрка, молодежи и спорта), 30 августа (День победы), 29 октября (День Республики).

Автор публикации отметила, что в турецком городе и в обычное время многолюдно, а в дни государственных праздников турки массово выходят на улицы.

«Даже те, кто не выезжал в центр весь год, в праздники выбираются из дома. Как итог, в трамвае, метро, паромах не протолкнуться», — объяснила она.

В таких условиях карманникам легче всего обокрасть туриста.

Ранее стало известно, что пакетные туры во многие отели Турции на лето подешевели на 2-12 процентов за месяц. Уточняется, что из-за падения курса доллара и евро цены на размещение в некоторых турецких отелях снизились, и теперь путешественникам стали доступны туры на двоих на 15, 30 и даже 60 тысяч рублей дешевле.