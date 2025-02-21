В какие страны можно поехать из России без визы и что там посмотреть

У россиян есть огромный выбор, куда можно отправиться в отпуск без визы - около сотни вариантов в разных частях света. Однако при планировании отдыха стоит учитывать, что не во все страны есть прямые рейсы, а иногда визу приходится оформлять по приезде.

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Мы расскажем обо всех этих нюансах и самых интересных направлениях.

Европа

Сербия

Туристы, не оформившие визу, могут оставаться в Сербии 30 дней. Для такого путешествия нужен только загранпаспорт - документ должен действовать 3 месяца после приезда в Сербию.

Если вы путешествуете без туристической группы и не планируете жить в гостинице, то придется регистрироваться самостоятельно. Это необходимо сделать в течение 24 часов после прибытия в страну.

Что посмотреть:

Белград с его храмами и музеями.

Живописные деревушки с разнообразной архитектурой. Есть и такие, где снимал свои фильмы Кустурица: Дрвенград, Мокра гора.

Суботица - сказочный городок, не похожий ни на какие другие в Сербии. Его можно посмотреть за один день.Красивейшая природа: парки Тара, Джердап, Овчарско-Кабларское ущелье, Лазарев каньон.

Черногория

Понадобится заграничный паспорт. Также после прибытия необходимо будет в течение 24 часов зарегистрироваться по месту жительства.

Находиться в стране можно до 30 дней.

Что посмотреть:

Каньоны, горы, ущелья, пещеры, озера - раздолье для любителей исследовать природу.

Европейский "Тибет" - мавзолей Негоша, откуда открывается прекрасный вид на Черногорию.

Чистые пляжи со спокойным морем, на которых безопасно отдыхать с детьми.

Молдова

Для визита нужен заграничный паспорт.

Оставаться в стране можно 90 дней (в течение 180-дневного периода).

Что посмотреть:

В Молдове можно открыть для себя винный туризм: например, посетить винодельню с самой большой коллекцией вин в мире.

Необычна и местная кухня, сочетающая в себе несколько культур - греческую, турецкую, русскую и даже немецкую.

Турция

Для посещения Турции нужно, чтобы загранпаспорт действовал хотя бы 120 дней с момента приезда.

Находиться здесь можно 90 дней (в течение 180-дневного периода). Но одна поездка может длиться 60 дней, затем придется уехать, чтобы вернуться еще на 30 дней.

Что посмотреть:

В Турцию стоит ехать ради удивительных средиземноморских пляжей и местных чудес: белые наросты Памуккале, ландшафты Каппадокии, античные амфитеатры и древние пещеры.

И, конечно, нужно увидеть Стамбул, который гармонично сочетает в себе вековую культуру и современность.

Азия

Азербайджан

Для въезда понадобится только заграничный паспорт.

В стране можно находиться без визы до 90 дней. Но здесь также нужна регистрация, если планируете оставаться в стране дольше 15 дней.

Что посмотреть:

Столица Азербайджана Баку славится древним кварталом прямо в центре, который является объектом наследия ЮНЕСКО.

Застывшие во времени мечети и церкви поражают красотой и при этом гармонично сочетаются с современной частью Баку.

Грузия

Нужен только заграничный паспорт.

Путешественник без визы сможет пробыть здесь год, после придется получать ВНЖ.

Что посмотреть:

Грузия привлекает туристов своими курортами, горами (из курорта Хацвали можно увидеть все вершины Кавказа) и национальной кухней.

Таджикистан

Для посещения нужен только заграничный паспорт. Через 10-15 дней после прибытия потребуется регистрация по месту жительства, а затем можно оставаться неограниченное количество времени.

Что посмотреть:

В Таджикистане туристу обязательно нужно побывать в городе Истаравшан, а также закупиться на одном из местных рынков разноцветной керамикой и тканями.

Узбекистан

Для въезда понадобится только заграничный паспорт.

Через 10-15 дней после прибытия потребуется регистрация по месту жительства, а затем можно оставаться неограниченное количество времени.

Что посмотреть:

Узбекистан покорит древними городами, один из них - Самарканд, через который когда-то пролегал Великий шелковый путь.

Монголия

Чтобы посетить Монголию, россиянину нужен только заграничный паспорт, который должен действовать полгода после выезда из страны.

Максимальный срок пребывания - 30 дней.

Что посмотреть:

Монголия может стать отличным (и бюджетным) вариантом для тех, кто хочет больше узнать о буддизме. Здесь есть огромное количество красивейших буддийских храмов, самый большой из них - Гандантэгченлин, в котором есть музей истории буддизма и одна из самых красивых статуй Будды в мире.

Южная Корея

Для посещения необходим заграничный паспорт, действующий полгода после прибытия в страну. Кроме того, взрослым россиянам до 64 лет требуется оформить электронное разрешение на въезд (лучше сделать это за два месяца до полета в Корею).

Находиться здесь можно 90 дней (в течение 180-дневного периода). Но одна поездка может длиться 60 дней, затем нужно будет выехать, чтобы вернуться на 30 дней.

Что посмотреть:

Интереснейшая культура и кухня, что особенно оценят фанаты корейских сериалов и k-pop.

Национальные заповедники и парки. Например, парк в Кёнджу, который называют музеем под открытым небом.

Королевские дворцы династии Чосон в Сеуле.

Вьетнам

Необходим заграничный паспорт, действующий полгода после прибытия в страну.

Во Вьетнаме можно оставаться до 45 дней.

Постановление Вьетнама о безвизовом режиме с Россией актуально до 14 марта 2025 года.

Что посмотреть:

Бухта на острове Ханой, которая входит в список наследия ЮНЕСКО. Она состоит из двух тысяч островов, некоторые из них населены, а местные живут в плавучих домах.

Плавучие рынки в дельте реки Меконг.

Необычный музейный комплекс в тоннелях Кучи. Но учтите, что у вас не должно быть боязни замкнутых пространств для посещения этого музея.

Иран

Посетить Иран без визы возможно, если вы путешествуете в группе от пяти человек. Оставаться в стране можно 90 дней (в течение полугода). Заграничный паспорт должен действовать не менее полугода после въезда в страну.

Что посмотреть:

Абаяне или Красная деревня - одна из старейших деревень в стране со специфической архитектурой. Местные жители заботятся о сохранности своей тысячелетней культуры, поэтому множество туристов приезжают сюда в период праздников, чтобы посмотреть на обычаи.

Дворец Голестан в Тегеране. Входит в комплекс королевских зданий. Каждое помещение дворца поражает красотой и величием, чего стоит только "Зеркальный зал". Обширная экспозиция дворца-музея также демонстрирует лучшие произведения восточных скульпторов и художников.Мосты Исфахана, самый известный из которых - Сио-се-Поль. Мост состоит из множества арок - зрелище, которое с вечерней подсветкой выглядит еще более потрясающе. Кроме того, в старинных частях моста можно обнаружить комнаты. Туристам советуют посетить чайхану в опоре Сио-се-Поль.

Израиль

Для посещения нужен заграничный паспорт, действующий три месяца после прибытия в страну. С 1 января 2025 года туристам также нужно получить электронное разрешение на въезд - ETA-IL. Для этого необходимо заполнить специальную онлайн-форму не менее чем за 72 часа до вылета (время рассмотрения анкеты). Лучше заполнять форму хотя бы за два-три дня до вылета. Плюс нужно оплатить сбор - 25 шекелей (7 долларов).

Есть вероятность, что придется предъявлять обратный билет, брони жилья, полис и документы, подтверждающие платежеспособность.

В Израиле можно оставаться 90 дней (в течение периода в 180 дней).

Что посмотреть:

Мертвое море. Сюда стоит ехать ради необычных видов (цвет воды и множество соляных отложений). Концентрация солей в этом море настолько огромна, что в нем не рекомендуют плавать дольше получаса. Местные жители рекомендуют не ограничиваться стандартной туристической поездкой, а выделить время для самостоятельного исследования пляжа. Тогда Мертвое море окажется одним из самых красивых природных явлений, что вы видели.

Орнитологический центр Эйлата. Здесь собирается огромное количество видов птиц - они отдыхают в Эйлате во время миграции из Европы. За ними можно наблюдать из специальных беседок.

Одно из чудес света - Бахайские сады (г. Хайфа). По террасам сада, расположенного на склоне горы, ведет дорога к усыпальнице мессии бахаев. Правда, туристы могут гулять по садам только в составе экскурсионных групп и сверху вниз (восходить к мессии могут только бахаи). Но и так взору путешественника открываются впечатляющие виды, а территория удивляет ухоженностью, чистотой и великолепием.

Малайзия

Для посещения нужен заграничный паспорт, действующий полгода после прибытия в страну. Каждому туристу также необходимо получить карту прибытия (MDAC). Для этого нужно за три дня до въезда заполнить анкету на сайте миграционной службы страны. Карту нужно будет распечатать, чтобы предъявить на пограничном контроле.

Оставаться в Малайзии можно 30 дней.

Что посмотреть:

Парк счастливых слонов Куала Ганда - здесь заплутавших слонов лечат и обучают навыку выводить своих сородичей из опасных территорий. В парке к животным относятся с заботой и не эксплуатируют их (тут на слонах не катаются), поэтому у посетителей есть возможность посмотреть на довольных слонов в среде обитания, которая очень близка к естественной. Слона можно покормить (угощения для животных продаются в парке) и искупаться с ним в реке.

Малакка - яркий город, где переплелись малайская, китайская и европейская культуры. Советуем приехать сюда с ночевкой, тогда можно будет избежать толп однодневных туристов и насладиться атмосферой городка в полной мере. В Малакке процветает уличное искусство (стрит-арт), продаются необычные сувениры. Также стоит посмотреть китайский храм Ченг Хун Тен.

Мьянма

До 30 июня 2025 года для поездки в Мьянму нужен только заграничный паспорт, который будет актуален полгода с момента прибытия в страну.

Остановиться можно на 30 дней.

Что посмотреть:

Пагода Шведагон. Главная буддийская святыня страны. От вида этого золотого храма захватывает дух - его территория огромна и, гуляя здесь, можно увидеть много всего интересного. Туристам советуют посетить храм дважды: днем и вечером, так как Шведагон с ночной подсветкой выглядит очень эффектно.

Деревня Индейн. Некоторые туристы делятся, что это место стало для них самым ярким впечатлением от Мьянмы. Здесь огромное количество (около сотни!) аутентичных пагод - некоторые отреставрированные, некоторые на грани разрушения. Но каждую стоит увидеть.

Озеро Инле находится в окружении гор. На его берегах расположились семнадцать деревушек, где люди рыбачат, выращивают фрукты и овощи. Здесь можно прокатиться на лодке, любуясь закатом и местными пейзажами, увидеть отдыхающих в воде буйволов, а также целые деревни, расположенные на сваях в воде.

Мальдивы

Для посещения нужен заграничный паспорт, который будет действовать месяц после прибытия в страну.

Остаться в стране можно на 90 дней.

Что посмотреть:

Острова с песчаными пляжами и лазурной водой - выбирайте любой для отдыха мечты.

Ханифару - бухта, которая входит в список наследия ЮНЕСКО, там же туристы могут поплавать с гигантскими скатами, которых еще называют морскими дьяволами.

ОАЭ

Для посещения нужен заграничный паспорт, действующий полгода после прибытия в страну. Несовершеннолетние (даже путешествующие с родителями) также должны иметь собственный паспорт. Срок оформления такого паспорта для ребенка - 3-4 месяца со дня приема документов. Записаться можно на сайте консульства.

Также все иностранцы, приезжающие в ОАЭ, должны иметь медстраховку.

В стране можно находиться 90 дней (в течение 180-дневного периода).

Что посмотреть:

Лувр Абу-Даби - культурный центр и музей, который впечатляет не только своими размерами, но и необычной архитектурой. Коллекция экспонатов составляет более 100 тысяч.

Старый Дубай - район Бастакия с атмосферой старого восточного города 19-20 веков: мечети, палатки бедуинов, дома из глины. Реальной исторической ценности постройки не имеют, но созданы с вниманием к деталям и любовью к культуре жителей того времени.

Мечеть шейха Зайда. Здание почти полностью белое, украшенное резьбой, мозаикой и витражами, оно может вместить до 40 тысяч верующих. Одно из чудес ОАЭ, которое должен увидеть каждый турист.

Оман

Для посещения нужен заграничный паспорт, действующий полгода после прибытия в страну.

В Омане туристам без визы можно находиться 14 дней.

Что посмотреть:

Пустыня Вахиба. Туристов катают по пустыне на джипах и верблюдах. Некоторые туристы снимают жилье на краю пустыни, чтобы уже без людей прочувствовать просторы Вахибы и гулять по дюнам и барханам. А при рассветном солнце пустыня выглядит еще более завораживающе.

Мечеть султана Кабуса (г. Маскат). Главная мечеть Омана и третья по величине мечеть в мире. Сделана из белого мрамора, вокруг - сады. Приходить полюбоваться мечетью лучше к ее открытию (8:30 - 9:00 утра), когда мало туристов.

Таиланд

Для посещения нужен заграничный паспорт, действующий полгода после прибытия в страну.

В Таиланде можно находиться 60 дней.

Что посмотреть:

Руины Аюттхая. Когда-то Аюттхая была столицей государства Сиам. До наших дней сохранились руины и храмы древнего города. Советуем выделить на изучение локации хотя бы два дня - чтобы было время рассмотреть не только известные храмы, но и те, что не располагаются рядом с туристическими тропами.

Еще один вариант для любителей исследовать древнюю архитектуру - Сукхотай. Это исторический парк, включающий 70 кв. километров храмов и статуй. Завораживающее и при этом тихое место без толп туристов.

Белый храм. Этот буддийский храм - настоящее чудо. Причем, не так давно он выглядел довольно плачевно, пока за его восстановление не взялся местный художник. На свои средства он превратил здание в нечто, чему нет аналогов во всем мире. Особенностью храма является то, что внутри есть изображения известных персонажей поп-культуры, которые соседствуют с картинами ядерных взрывов. Всем этим художник хотел показать греховность человеческой натуры и хрупкость нашего мира.

Филиппины

Для посещения нужен заграничный паспорт, действующий полгода после прибытия в страну. Также могут спросить обратный билет на самолет.

В Филиппинах можно находиться 30 дней.

Что посмотреть:

Лусонские рисовые поля. Каждый турист должен полюбоваться этими многоярусными террасами зелени. Лучше взять с собой гида, чтобы не потеряться и увидеть самые красивые места. Имейте в виду, что связь в дороге пропадает, поэтому если у вас нет карты или сопровождающего, можно надеяться только на подсказки местных и других туристов.

Плавание с китовыми акулами (Ослоб, о. Себу). Китовые акулы безопасны для человека, так как питаются планктоном, но их внушительные размеры и окрас никого не оставляют равнодушными - при близком знакомстве адреналин обеспечен. Туристы подплывают к месту кормежки акул на весельной лодке. Трогать животных нельзя, также нужно соблюдать дистанцию около двух метров, но можно снимать видео и фото на память. На место лучше приехать как можно раньше, так как желающих много и прождать можно долго.Вулкан Майон. Подобраться к подножию действующего вулкана можно на квадроцикле. Дымящаяся вершина то красуется на фоне голубого неба, то ее окружают облака - интересные кадры обеспечены. Хороший кадр с вулканом также можно поймать у церкви Дарага. И сама церковь выглядит любопытно.

Центральная и Северная Америка

Мексика

Чтобы попасть в Мексику, необходимо разрешение на въезд - важно получить его в течение 25 дней до путешествия. Оно оформляется бесплатно. Для получения также нужен заграничный паспорт, который будет актуален полгода после того, как турист прибудет в Мексику. Однако, важно учитывать, что с таким разрешением попасть в страну можно только на самолете.

В Мексике можно оставаться 180 дней.

Что посмотреть:

Знакомство со страной следует начать со столицы - Мехико. Здесь вы найдете и памятники древних цивилизаций, и архитектуру ренессанса (кафедральный собор на площади Конституции), и музей Соумайя в футуристическом стиле и шикарной коллекцией работ внутри.

Пирамиды Теотиуакана - один из самых популярных музейных комплексов страны. Некоторые из этих необычных строений когда-то использовались для жертвоприношений. Попав сюда, вы сможете соприкоснуться с загадочной культурой ацтеков и майя. Самый лучший вид на Теотиуакан открывается с пирамиды Луны. Также не проходите мимо пирамиды Пернатого змея - на ней можно долго рассматривать барельефы.

Багамские острова

Для посещения нужен только заграничный паспорт.

Оставаться в стране можно 90 дней.

Что посмотреть:

Пляж Розовых песков (о. Харбор). Название говорит само за себя - это мелководный пляж с уникальным песком, идеально подходит для отдыха и каякинга. Любителей дайвинга и рыбалки место тоже порадует: рядом есть коралловые рифы и богатая подводная жизнь.

Ардастра (г. Насау) Это и зоопарк, и заповедник. Там живут карибские фламинго, а также множество других животных и птиц.

Барбадос

Для посещения нужен заграничный паспорт, действующий полгода после прибытия в страну.

Оставаться здесь можно 30 дней.

Что посмотреть:

Карлайл Бэй - большой пляж с белым песком и лазурной чистой водой подойдет для семейного отдыха и дайвинга.

Плантация Франсия (г. Бриджтаун). Одно из самых привлекательных мест столицы Барбадоса. Здесь можно увидеть застывшую историю страны - в архитектуре поместья, садике и плантациях сахарного тростника.

Коста-Рика

Для посещения нужен заграничный паспорт, действующий не менее шести месяцев.

Оставаться в Коста-Рике можно 90 дней.

Что посмотреть:

Национальный парк Ирасу. Ирасу - действующий вулкан с несколькими кратерами. Интереснее всего главный кратер, внутри которого есть ярко-зеленое озеро. Территория вулкана оборудована для посещения туристами. На такую высоту (3200 метров) стоит забраться и ради великолепных видов, которые открываются с Ирасу.

Лес Монтеверде. Заповедник и одно из чудес Коста-Рики с уникальной флорой и фауной, которые не встречаются нигде в мире. Этот лес еще называют "облачным", так как из-за высокой влажности в джунглях клубится туман. Также это место находится на высоте тысяча метров над уровнем моря. Гулять по тропам такого парка - уже само по себе отличное приключение, но экстремалы могут попробовать взобраться на дерево, пройтись по подвесным мостам или прыгнуть с тарзанки.

Куба

Для посещения нужен заграничный паспорт, действующий три месяца после того, как турист уедет из Кубы.

Оставаться здесь можно 90 дней.

Что посмотреть:

Исторический район Гаваны. В одном из районов города располагаются около тысячи зданий колониальной архитектуры: жилые дома, музеи, соборы, замки. Стоит обратить внимание на квартал с работами кубинского художника Фустера.

Топес-де-Коллантес. Популярнейший заповедник Кубы с реками, пещерами и главной особенностью этого места - водопадами. Сальто-дель-Кабурни - самый высокий и красивый водопад в стране.

Панама

Для посещения нужен заграничный паспорт, действующий шесть месяцев после прибытия в страну.

Оставаться здесь можно 90 дней (в течение каждого периода в 180 дней).

Что посмотреть:

Бокет. Этот городок находится недалеко от знаменитого вулкана Бару. Здесь мягкий климат, много цветов и зелени, и, гуляя здесь, можно увидеть множество панамских птиц.

О. Койба. Остров порадует любителей дайвинга разнообразием морских обитателей всех цветов и форм. Из-за этого Койба даже стал объектом наследия ЮНЕСКО.

Сальвадор

Для путешествия нужен заграничный паспорт.

Оставаться здесь можно 90 дней (в течение каждого периода в 180 дней).

Что посмотреть:

Сучитото. Небольшой, уютный и безопасный городок Сальвадора, где туристы любят отдыхать от суеты больших городов. Озеро, колониальная архитектура (хотя бы иглесия Санта-Люсия на главной площади стоит того, чтобы увидеть вживую) и разноцветные улочки - все это поможет отдохнуть душой.

Вулкан Санта-Ана. Этот вулкан считается красивейшим вулканом Центральной Америки. К его подножию можно доехать на автобусе. По прибытии стоит подождать, когда соберется группа для восхождения (в одиночку подниматься не рекомендуется). Дорога к вершине весьма живописная, а сам кратер с озером внутри завораживает.

Ямайка

Для посещения нужен заграничный паспорт, действующий три месяца после окончания путешествия.

Оставаться здесь без визы можно 30 дней.

Что посмотреть:

Парк Голубые горы. Этот национальный парк славится своей природой, а также богатой флорой и фауной. Лучше отправляться туда с сопровождающим и на внедорожниках. Можно подняться (опять же с группой) на пик Ямайки, что не так просто и займет время, но виды, которые откроются по пути, определенно того стоят.

Порт-Антонио. Из этого города организовывают походы в джунгли и к водопадам Рич-Фоллс, дайвинг и плавание на плотах. Здесь пляжи с белым песком, поблизости - британская крепость 18 века и французская бухта.

Южная Америка

Аргентина

Для посещения нужен заграничный паспорт, действующий полгода после прибытия в страну.

Оставаться здесь можно 90 дней (в течение каждого периода в 180 дней).

Что посмотреть:

Буэнос-Айрес. Столица Аргентины - город контрастов. Здесь вы найдете и высотки, и дворцы, и трущобные кварталы. Обязательно нужно посмотреть улицу Эль-Каминито с ее пестрыми и яркими домиками, сувенирными лавочками и кафе.

Эль-Калафате. Этот город располагается на берегу озера. От него на автобусе можно доехать до ледника Перито-Морено. Перед ним для туристов сделали удобные дорожки: гуляйте и наблюдайте за тем, как огромный ледник будто живет своей жизнью. К нему можно подплыть на катере и даже пойти по леднику в трекинг.

Боливия

Для путешествия нужен заграничный паспорт.

Оставаться здесь можно 90 дней (в течение каждого периода в 180 дней).

Что посмотреть:

Ла-Пас. Это самая высокогорная столица. Небоскребы на фоне гор, а также причудливое смешение колониальной и современной архитектуры притягивают сюда туристов со всего мира.

Потоси - ещё один высокогорный городок, когда-то он был очень процветающим и черты былого величия сохранились в архитектуре до сих пор. Обязательна к посещению смотровая площадка на башне Пари-Орко.

Бразилия

Для посещения нужен заграничный паспорт, действующий полгода после прибытия в страну.

Оставаться здесь можно 90 дней (в течение каждого периода в 180 дней).

Что посмотреть:

Португальская королевская библиотека (г. Рио-де-Жанейро). Даже тем туристам, которые не очень любят литературу, стоит посетить это место. Это образец архитектурного стиля мануэлино. Полки с книгами достают до потолка, все внутри украшено мозаикой, витражами и резными элементами.

Лестница Селарона (г. Рио-де-Жанейро). Лестница, когда-то совершенно не примечательная, стала одной из визитных карточек города благодаря усилиям художника Хорхе Селарона. Мужчина просто хотел "оживить" место рядом со своим домом и начал украшать лестницу изразцами. Вскоре к нему присоединились соседи, а затем и туристы. Художника уже нет в живых, но лестница продолжает радовать жителей Рио и людей со всего мира, что приезжают полюбоваться ей.

Венесуэла

Для посещения нужен заграничный паспорт, действующий полгода после прибытия в страну.

Оставаться здесь можно 90 дней (в течение каждого периода в 180 дней).

Что посмотреть:

Водопад Анхель. Этот водопад получил звание самого высокого на планете (около тысячи метров!). Также его можно назвать одним из самых эффектных.

Валенсия. Промышленный город, где сохранилось много образцов колониальной архитектуры, есть самый большой в мире аквариум, много парков и ботанических садов.

Колумбия

Для посещения нужен заграничный паспорт, действующий полгода. За сутки до прибытия в страну нужно пройти регистрацию на сайте миграционной службы Check-Mig. Это необходимо будет сделать и при вылете.

Оставаться здесь можно 90 дней (в течение каждого периода в 180 дней).

Что посмотреть:

Картахена. Любителям неспешных прогулок, архитектуры и уличного искусства стоит обязательно посетить это красочное место. Туристы советуют посмотреть на город с высоты крепости Кастильо Сан-Фелипе.

Хардин. Менее популярный среди туристов город, но также очень яркий и самобытный. Кроме того, здесь специализируются на изготовлении кофе - можно сходить на экскурсию на кофейную ферму и узнать все о процессе приготовления.

Перу

Для посещения нужен заграничный паспорт, действующий полгода после выезда из страны.

Оставаться здесь можно 90 дней (в течение каждого периода в 180 дней).

Что посмотреть:

Куско. Кладезь культуры инков и отправная точка до многих популярных туристических локаций (Мачу-Пикчу, Разноцветные горы и др.). В городе множество музеев, культурных центров, руин и красивейших церквей.

Озеро Титикака. Самое высокогорное озеро (около четырех тысяч метров над уровнем моря). И самое крупное по запасам пресной воды в Южной Америке. Стоит того, чтобы до него добраться, из-за масштабов, видов и плавучих тростниковых островов народа уру.

Уругвай

Для посещения нужен заграничный паспорт, действующий 3 месяца после того, как турист покинул Уругвай.

Оставаться здесь можно 90 дней (в течение каждого периода в 180 дней).

Что посмотреть:

Пунта-дель-Эсте. Курортный город, который подойдет и любителям вечеринок, и эстетам (стоит посмотреть дом Касапуэбло, который еще и музеем является), и желающим расслабиться и познакомиться с морскими обитателями (прекрасные пляжи и дайвинг), и фанатам шопинга (много модных бутиков).

Колония-дель-Сакраменто. Город, где путешественники погружаются в колониальный шарм. Особенно советуют посетить самый старый район - Barrio Histórico.

Чили

Для посещения нужен заграничный паспорт. Оставаться здесь можно 90 дней (в течение каждого периода в 180 дней).

Что посмотреть:

Парк Торрес-дель-Пайне. Этот национальный парк - мозаика из самых красивых кусочков того, что можно найти на планете. Чтобы познакомиться с уникальным ландшафтом этого места, лучше (и дешевле) приехать сюда в октябре-ноябре, когда туристов почти нет.

Остров Магдалены. Это дом для пингвинов, которые прибывают на остров в октябре, чтобы завести потомство. Вместе с другими туристами можно попасть сюда на пароме. Птицы совершенно не боятся туристов, наблюдающих за ними.

Эквадор

Для посещения нужен заграничный паспорт, действующий полгода после возвращения из страны.

Оставаться здесь можно 90 дней (в течение каждого периода в 180 дней).

Что посмотреть:

Парк Котопахи. Визитной карточкой места является вулкан Котопахи, действующий до сих пор. Но это не мешает любителям альпинизма восходить на него. Внизу на вулкан и парк также открываются потрясающие виды.

Кито. Колоритная столица Эквадора располагается в Андах и славится колониальной архитектурой. Стоит обратить внимание на историческую часть города и памятник "Центру мира"

Африка

Ботсвана

Понадобится заграничный паспорт, который после въезда будет действовать не менее шести месяцев.

Длительность одного путешествия может быть 30 дней. Также здесь работает правило "не более 90 дней в течение каждого 180-дневного периода".

Что посмотреть:

Река Окаванго. Здесь любители сафари могут понаблюдать за богатым растительным и животным миром реки прямо из каноэ. Лучшее время для таких приключений - когда Окаванго выходит из берегов.

Холмы Цодило. Если вы когда-то мечтали вживую увидеть древние наскальные рисунки, то это место для вас. Здесь можно найти и рассмотреть около четырех тысяч рисунков охотников, животных, ритуальных танцев. Поблизости также есть небольшой музей.

Кения

Для поездки нужен заграничный паспорт, который будет актуален еще полгода после окончания поездки. Турист также обязан получить разрешение на въезд, заявку можно заполнить на etakenya.go.ke. Важно отправить заявление хотя бы за 2 недели до путешествия. Стоимость процедуры 30 долларов (около трех тысяч рублей).

Оставаться в Кении можно 90 дней.

Что посмотреть:

Озеро Накуру. В национальном парке Накуру большое разнообразие животных, есть и такие, что обитают только в этом парке Кении. Одно из самых красивых зрелищ Накуру - около двух миллионов (в пиковые месяцы) фламинго на озере! Месяцы, когда можно увидеть больше всего птиц: с июля по сентябрь и с декабря по февраль.

Найроби - столица контрастов, благодаря которым можно лучше узнать настоящую Африку. Тут турист сможет увидеть современные кварталы с кафе в центре, узнать, как живут обычные люди в трущобах, и покормить с рук жирафов.

Маврикий

Для путешествия нужен заграничный паспорт.

Оставаться здесь можно 60 дней. Также в стране работает правило "90 дней в течение каждого 180-дневного периода".

Что посмотреть:

Пески Шамарель. Эта локация представляет из себя прогалину посреди леса, а в ней - вулканический песок разных ярких цветов. По песку нельзя ходить, но можно любоваться со смотровой площадки. Лучше всего делать это ранним утром, когда цвета особенно яркие.

Заповедник Ла-Ваниль. В этом парке можно увидеть множество экзотических животных, посетить крокодиловую ферму и, главное, покормить гигантских сухопутных черепах.

Марокко

Нужен заграничный паспорт, действующий полгода после выезда из страны. Оставаться здесь можно 90 дней.

Что посмотреть:

Парк Лиги арабских государств (г. Касабланка). Творение французских архитекторов и дизайнеров сочетает в себе Европу и Африку. Здесь любят отдыхать и любоваться высокими пальмами, устраивать пикники и фотосессии.

Ущелье Тодра. Здесь туристы оказываются в тишине среди суровых, но красивейших скал - это особые впечатления, которые точно стоит получить. Опытные путешественники советуют не останавливаться на популярных точках, а пойти дальше - можно найти еще больше интересного.

Намибия

Для путешествия нужен заграничный паспорт, который будет действовать полгода после окончания поездки.

Оставаться в стране можно 90 дней (в течение каждого 180-дневного периода).

Что посмотреть:

Соссусфлей и Дедвлей. Эту необычную локацию можно найти в нацпарке Намиб-Науклуфт. Место в каком-то смысле жуткое, но по-своему прекрасное: мертвые сухие деревья словно огромные костлявые руки ведьм тянутся из белых песков и все это на фоне высоких ярко-красных дюн.

Каньон Фиш-Ривер. Подойдет любителям природных красот и долгих пеших прогулок. Это второй по величине каньон на планете - 160 километров великолепия.

Сейшельские острова

Для путешествия нужен заграничный паспорт и разрешение, которое можно оформить на seychelles.govtas.com. Обычно анкеты рассматриваются в течение суток, но можно доплатить за ускоренное рассмотрение (самое быстрое - анкету рассмотрят за час). Но это будет значительно дороже.

Оставаться в стране можно 30 дней.

Что посмотреть:

О. Ла-Диг. Небольшой уютный остров. Его можно быстро исследовать пешком или на транспорте. Одна из его особенностей - красивейшие гранитные скалы на побережье. Ради еще более эффектных фото на память можно дойти до особого места с розовыми скалами и голубой лагуной.

О. Кюрьёз. Заповедник с морским парком и уникальными животными. А еще здесь есть ферма с огромными черепахами.

Тунис

Понадобится заграничный паспорт, который будет действовать три месяца после окончания путешествия.

Оставаться в стране можно 90 дней.

Что посмотреть:

Амфитеатр (г. Эль-Джем). В Тунисе есть свой "Колизей", который немного уступает оригиналу в размерах, но не в красоте. Он отлично сохранился и ожидает туристов на экскурсии.

Город Сиди-бу-Саид. Небольшой город, который выделяется на фоне остальных сочетанием ярко-голубого и белого цветов. По легенде один богач покрасил дом в эти цвета, а другие горожане посмотрели на результат и последовали его примеру. С тех пор традиция сохраняется.

ЮАР

Понадобится заграничный паспорт, действие которого продолжится 30 дней после того, как турист покинет ЮАР. Паспорт должен иметь не менее двух чистых страниц.

Оставаться в стране можно 90 дней (в течение 360 дней)

Что посмотреть:

Набережная Виктории и Альфреда (г. Кейптаун). Не так давно набережную капитально реконструировали, превратив в излюбленное место отдыха для туристов. Здесь можно заняться шопингом, посидеть в кафе, погулять и полюбоваться океаном.

Винодельни Стелленбос. Здесь можно попробовать одни из лучших вин Африки. Туристам предлагают экскурсии с дегустацией, также можно прогуляться по местности, любуясь горными пейзажами, и зайти в местный ресторанчик.

Океания

Фиджи

Нужен заграничный паспорт, действующий полгода после выезда из страны.

Оставаться в стране можно 90 дней.

Что посмотреть:

Нади. Город примечателен тем, что близок к самым популярным среди туристов локациям. Здесь активно развивается экотуризм. Еще в городе есть красочные храмы и рынок, где можно купить все что угодно.

Левука. Колониальная архитектура 19-го века среди пальм и зелени - так можно кратко описать этот город. Местное правительство очень заботится о сохранении истории и традиций, поэтому в городе проводятся экскурсии, также туристов водят в деревню Ловони, которая расположена в кратере острова.

Безвизовые регионы

Гонконг

Понадобится заграничный паспорт, который будет актуален более 30 дней после выезда из региона. Находиться здесь можно две недели.

Что посмотреть:

Небоскребы. Больше всего высоток можно увидеть на о. Гонконг. Туристам советуют любоваться на них из двухэтажного трамвая - это еще одна местная изюминка и наследие тех времен, когда регион был британской колонией.

Канатная дорога Нгонг-Пинг. Ее называют одной из самых длинных. Билеты стоит покупать через интернет, чтобы избежать очередей. Если выбрать кабинку с прозрачным полом, то обзор будет открываться и снизу. По пути можно будет увидеть залив, высотки Гонконга, аэропорт, дорогу к деревне Нгонг-Пинг, которая проходит через густой лес, горы, мост от Гонконга к Макао, пересекающий море, и знаменитую огромную статую Будды.

Макао

Нужен только заграничный паспорт, который будет актуален три месяца с момента выезда из региона.

Оставаться в Макао можно 30 дней.

Что посмотреть:

Исторический центр. Входит в список наследия ЮНЕСКО. Представляет собой причудливое сочетание европейской и азиатской культур. Обратите внимание на площадь Сенадо с узорами, которые отсылают к азулежу (португальские изразцы), и архитектуру. От площади лучше всего выстраивать маршрут, чтобы исследовать город. А еще здесь можно купить сувениры и посетить ресторанчик.

Grand Lisboa Casino. В мировой столице азартных игр обязательно стоит посетить это казино, здание которого является еще и самым высоким в Макао. Лучше увидеть его дважды - днем и ночью, так как и при свете дня, и с подсветкой Grand Lisboa Casino выглядит завораживающе. Помимо казино, внутри здания также есть отель и рестораны.

Доминика

Понадобится заграничный паспорт.

Здесь можно оставаться 90 дней (в течение периода в 180 дней).

Что посмотреть:

Изумрудный бассейн - озеро в горах с очень чистой водой. К нему стремятся не ради купания (вода в нем довольно холодная), а ради эффектных кадров - вокруг скалы, лианы, водопад, изумрудная вода.

Собор Богоматери Хейвен (г. Розо). Первое здание острова, которое стоит посетить. Этот готический собор построили в 19 веке. Внутри - скульптуры и иконы мастеров со всего мира, витражи. Снаружи стоит обратить внимание на фасад, украшенный резьбой.

Доминиканская Республика

Нужен заграничный паспорт, действующий полгода после выезда из страны. Оставаться можно 60 дней (в течение периода в 180 дней).

Что посмотреть:

Альтос де Чавон. Деревушка, которая создает чувство, что ты находишься в средневековой Испании. Это место настолько живописное, что его часто используют как декорацию для съемок кино. Помимо известняковых домиков, здесь есть церковь, музей, мастерские ремесленников и амфитеатр. Ближайшие к городку курорты - Бока Чика и Пунта-Кана.

Статуя Христа-Спасителя (г. Пуэрто-Плата). Для тех, кто мечтал увидеть знаменитую статую в Рио, но не смог. Эта статуя является уменьшенной копией статуи в Бразилии, но впечатляет не меньше. А еще она стоит на вершине горы, откуда открываются потрясающие виды. (Особенно ранним утром, пока нет облаков).

Страны, где визу можно оформить по прибытии

Бахрейн

Нужен заграничный паспорт, который будет актуален полгода с момента прибытия в страну.

Визу по приезде также можно заменить электронной. Для этого нужно оставить заявку на evisa.gov.bh. Однократная виза позволит остановиться в стране на две недели, а многократная - от 30 дней.

Что посмотреть:

Дерево Жизни (в 40 км от Манамы). Один из символов страны. Веками растет на возвышенности, где совсем нет другой растительности. До сих пор непонятно, что питает это дерево. Местные жители любят рассказывать истории, что когда-то здесь были райские кущи и Дерево Жизни - последнее, что от них осталось.

Королевская верблюжья ферма. На ферме живут около пятисот верблюдов. С ними можно пообщаться и сделать фото.

Индонезия

Нужен заграничный паспорт, который будет актуален полгода с момента прибытия в страну. Виза по приезде (на 30 дней) будет стоить около 35 долларов. Ее можно продлить за отдельную плату.

В Индонезии можно находиться 30 дней, затем можно продлить разрешение еще на месяц.

Что посмотреть:

Храмовый комплекс Прамбанан (о. Ява). Крупнейший в стране. Включает более 240 индуистских храмов.

Боробудура (о. Ява). Еще один храм, заслуживающий внимания. Когда-то это сооружение находилось под землей, но в 19 веке мир узнал о нем благодаря стараниям археологов. Здесь можно найти около пятисот статуй Будды, а на храме разглядеть барельефы со сценами из жизни мудреца.

Непал

Нужен заграничный паспорт, который будет актуален полгода с момента прибытия в страну. Визу по приезде можно будет сделать на 15 дней, месяц или три месяца.

Оставаться в Непале можно до 90 дней.

Что посмотреть:

Лумбини. Городок, где, по преданиям, родился Будда. Стоит посмотреть храмовый комплекс, сад, музей и монастыри разных стилей архитектуры. Но учитывайте, что туристов и паломников может быть очень много.

Лалитпур. Когда-то это был город художников и ремесленников. И, пожалуй, эту свою сущность он сохранил. Лалитпур - это, по сути, часть Катманду, где очень много искусства и красоты: храмы, дворцы, пагоды. А на жилых домах можно увидеть резьбу. Город понравится и любителям уличного искусства - стрит-арт встречается то тут, то там. Вход у многих домиков украшен резьбой, яркими рисунками и узорами, которые должны отгонять злых духов.

Катар

Для посещения нужен заграничный паспорт, действующий полгода после прибытия в страну.

В Катаре можно оставаться 90 дней (в течение 180 дней).

Что посмотреть:

Национальный музей Катара. Здание этого музея - национальная гордость. Его сделали максимально похожим на гигантскую "Розу пустыни". В природе "Роза пустыни" представляет из себя сросшиеся кристаллы с примесью песка, напоминающие бутоны роз. Музей также состоит из пятисот огромных дисков песочного цвета. По задумке создателя, такая форма отражает культуру и климат страны.

Доха, р-н Мшейреб. Этот район катарской столицы восстановили, используя современные технологии, с бережностью к истории и экологии. Теперь здесь на каждом шагу можно сделать эстетичное фото.

Шри-Ланка

Нужен заграничный паспорт, который будет актуален полгода после прибытия в Шри-Ланку.

Турист может бесплатно получить визу по прибытии на 30 дней.

Что посмотреть:

Мост Демодара. Знаменитый мост с девятью арками. До сих пор является частью жд-системы острова, а также с него открываются прекрасные виды.

Водопад Сент-Клер. Один из красивейших на Шри-Ланке. Природа вокруг него живописна, а сам водопад завораживает своими размерами и каскадами. Посещать его рекомендуют ближе к полудню - когда открывается плотина. В такие моменты к водопаду возвращается былая мощь.

Египет

Нужен заграничный паспорт, который будет актуален полгода после прибытия в страну. Стоимость визы по приезде - 25 долларов.

Также ее можно оформить на visa2egypt.gov.eg. Она будет стоить столько же и не придется стоять в очереди. На Синайском полуострове можно бесплатно получить местный штамп на 15 дней (распространяется только на территорию провинции).

Виза по прилете за 25 долларов позволяет оставаться в Египте месяц.

Что посмотреть:

Цветной каньон. Ближайший город - Шарм-эль-Шейх. Каньон длинной 5 километров представляет из себя огромный разлом со скалами разных цветов.

Храм Ком-Омбо. Из-за своего расположения храм не очень популярен среди туристов. Но те, кто все-таки до него добирается, остаются под впечатлением. Храм уникален тем, что посвящен двум божествам, а не одному, как было принято в древнем Египте. Внутри можно увидеть зал с огромными колоннами, а также множество изображений с участием богов.

Мадагаскар

Нужен заграничный паспорт, который будет действовать полгода после того, как закончится виза.

Визу по прилете могут оформить на срок до 90 дней.

Что посмотреть:

Цинжи-дю-Бемараха. Заповедник для любителей походов и активного отдыха. Это территория выглядит как другая планета - земля покрыта множеством карстовых скал. Очень необычно и похоже на каменный лес.

Проспект баобабов. Находится между Морондава и Белони. Дорога славится гигантскими деревьями - баобабами, некоторые из них росли веками. Чтобы обхватить ствол одного из этих великанов, понадобится группа людей.

Страны, куда можно отправиться без загранпаспорта

Для путешествий по этим странам не нужен даже заграничный паспорт. Но стоит учитывать, что некоторые из них могут потребовать пройти регистрацию, либо туристу нужно будет сообщить о своей поездке госорганам.