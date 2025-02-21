Стюардесса сделала фото в униформе и взбудоражила иностранцев

Бортпроводница зарубежной авиакомпании сделала фото в униформе на борту самолета и взбудоражила иностранцев. Кадры опубликованы в аккаунте @flight_attendants_lifestyle в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Девушка позирует на камеру в черном платье мини. Свой образ сотрудница перевозчика дополнила серым шейным платком, туфлями на высоком каблуке, ярким макияжем и распущенными волосами.

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Подписчики аккаунта в комментариях под фото восхитились внешностью стюардессы.

«Красавица», «Вау, такая красивая», «Очень симпатичная девушка», «Милая», — написали они.

Ранее бывшая российская стюардесса высказалась об отношениях членов экипажа с пилотами, назвав их «зашкваром». По словам экс-бортпроводницы, пилоты чаще всего жадные, скучные и высокомерные люди.