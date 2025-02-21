«Аэрофлот» расширит программу полетов в Китай

«Аэрофлот» расширит программу прямых полетов на курорт Санья (КНР) из регионов России, сообщает пресс-служба авиакомпании.

В конце марта авиакомпания начнет совершать рейсы на китайский курорт из Санкт-Петербурга, Уфы и Казани.

«Аэрофлот» начнет летать из Казани на курорт Санья с 21 марта. Рейсы будут совершаться по пятницам, а обратные – по понедельникам. Также с 31 марта авиакомпания откроет второй еженедельный рейс из Казани по понедельникам, а обратно – по пятницам.

Рейсы на курорт Санья из Санкт-Петербурга начнутся с 22 марта. Полеты «туда-обратно» будут совершаться по субботам, а с 1 апреля авиакомпания добавит второй еженедельный рейс по средам из Санкт-Петербурга и по вторникам из Санья.

Также с 23 марта откроются полеты из Уфы. Авиакомпания будет выполнять рейсы «туда-обратно» по воскресеньям, а с 3 апреля еще и по четвергам.

Полеты будут выполняться на самолетах Airbus A330 в классах «Бизнес» и «Эконом».

В результате группа «Аэрофлот» расширит программу полетов в Санья до 9 городов России: Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Казань, Екатеринбург, Красноярск, Хабаровск, Владивосток и Новосибирск.

Напомним, за 2024 год авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» перевезли в Санья и обратно более 210 тыс. пассажиров.

Ранее генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский рассказал, что в ближайшем будущем авиакомпания планирует открыть рейсы на остров Хайнань из Казани, Уфы и Санкт-Петербурга.