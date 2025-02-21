В расписании «Аэрофлота» появились рейсы на Хайнань из трех городов

В расписании «Аэрофлота» появились рейсы из Санкт-Петербурга, Казани и Уфы на Хайнань. По предварительным данным, авиакомпания начнет летать по этим маршрутам уже через месяц.

Гендиректор нацпера Сергей Александровский еще в начале месяца заявил, что в планах у «Аэрофлота» расширение программы полетов в Китай. Причем акцент делали именно на Северной столице, Татарстане и Башкортостане.

Кроме того, перевозчик в ноябре прошлого года получил от Росавиации разрешение на выполнение рейсов в аэропорт Саньи из Санкт-Петербурга, Казани и Уфы с частотой до 7 раз в неделю.

Впрочем, официально «Аэрофлот» еще программу не анонсировал. Билетов в продаже также нет.

Отметим, что ранее в расписании аэропорта Казани появились рейсы на Хайнань. Причем сначала летать в Санью планировала китайская Beijing Capital Airlines. Затем ее место занял российский нацпер.

В Пулково также с прошлого года обещают полеты на курортный остров. При этом из Санкт-Петербурга рейсы должен выполнять не только «Аэрофлот», но и, предположительно, Hainan Airlines.