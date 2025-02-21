В Эстонии нашли способ избавиться от очередей на переходе «Нарва»

Правительство Эстонии решило полностью закрыть переход Нарва – Эстония. Правда, всего на несколько дней. Произойдет это в конце апреля. Согласно приказу, который должен подписать премьер-министр страны Кристен Михал, с 28 апреля Департамент полиции и погранохраны будет проводить учения «Щит». И в рамках мероприятия необходимо прекратить работу пункта пропуска Нарва-1 с 30 апреля по 2 мая. Если этого не сделать, готовность ведомства к обеспечению национальной безопасности и общественного порядка ухудшится, говорится в документе.

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Есть и другая версия, неофициальная: 1 мая в Эстонии выходной – страна отмечает День весны, и количество желающих пересечь границу, чтобы навестить родственников, резко возрастает. Пункт пропуска Нарва-1 закрывали в прошлом году с 23:00 30 апреля до 07:00 2 мая. Возможно, что и на этот раз решили провести праздник без диких очередей и нервотрепки на переходе.

Напомним, что обстановка на КПП на границе Эстонии и России напряженная (перед Новым годом ожидание достигало 20 часов), пропускают только пешеходов, поэтому перевозчики организуют стыковочные рейсы, довозя пассажиров до перехода на одном автобусе и пересаживая в новый на другой стороне. На маршруте работают три автобусные компании. Одна из них уже перестала продавать билеты на эти даты, две другие еще торгуют, но обещают вернуть деньги после публикации официального документа.

Тем, кому необходимо попасть из Прибалтики в Россию и обратно, предлагают альтернативные варианты: из Таллина и Риги ходят автобусы через КПП Лухамаа, на машине добираются через КПП Койдула. Из других европейских стран рекомендуют прилететь в польский Гданьск и оттуда доехать на автобусе до Калининграда.