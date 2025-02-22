Шесть стран, где можно отдохнуть без загранпаспорта

Владелица турагентства «География» Елена Агаршева, эксперт в области бюджетного туризма, рассказала ИА RuNews24.ru, в каких странах россияне могут отдохнуть без заграничного паспорта и что интересного там можно увидеть. В списке – Абхазия, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Южная Осетия.

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«Многие россияне даже не подозревают, что для отличного отпуска не обязательно лететь за тридевять земель. В странах ближнего зарубежья можно найти прекрасные пляжи, горные пейзажи, древние города и вкусную национальную кухню, а главное – все это доступно без загранпаспорта», - объясняет собеседница издания.

По словам эксперта, Абхазия - это жемчужина Кавказа, где море встречается с горами. Здесь можно посмотреть на озеро Рица, Новоафонский монастырь, Гагры, Пицунда, Сухум. В этой стране приветствуется пляжный отдых, горные походы, экскурсии по историческим местам, дегустация абхазской кухни.

«Обязательно попробуйте мамалыгу, ачарпу и местное вино», - советует Елена Агаршева.

Армения - это страна древних храмов, живописных гор и гостеприимных людей. Здесь можно посмотреть Ереван, монастырь Гегард, храм Гарни, озеро Севан, Эчмиадзинский монастырь. В Армении распространены экскурсии по историческим местам, пешие прогулки по горам, дегустация армянского коньяка и вина, знакомство с национальной кухней.

«Не забудьте посетить коньячный завод «Арарат» и попробовать настоящий армянский коньяк», - посоветовала владелица турагентства.

Елена Агаршева подчеркнула, что сегодня Беларусь - это европейский сервис, чистый город и богатая история. Каждомго туриста не оставят равнодушными Минск, Брестская крепость, Мирский замок, Несвижский замок, а также Беловежская пуща.

«Экскурсии по городам, посещение исторических мест, прогулки по заповедным лесам, знакомство с белорусской кухней - вот чем тут можно заняться. И обязатель но стоит попробовать драники, мачанку и белорусский квас», - советует эксперт.

Ест еще одна страна, куда россияне могут полететь без загранпаспорта - это Казахстан, страна бескрайних степей, современных городов и космодрома Байконур. Здесь можно посетить Астану, Алматы, Чарынский каньон и озеро Боровое.

Туристу приглянутся экскурсии по городам, посещение космодрома, прогулки по степям и каньонам, знакомство с казахской культурой и кухней. Также россияне могут без загранпаспорта приехать в Киргизию - страну горных озер, кочевой культуры и захватывающих пейзажей.

«Обязательно посетите юрточный лагерь и попробуйте кумыс. Не забудьте посмотреть на зеро Иссык-Куль, Бишкек, ущелье Ала-Арча, горы Тянь-Шань. Каждому туристу здесь доступен пляжный отдых на озере Иссык-Куль, горные походы, конные прогулки, знакомство с кочевой культурой, дегустация киргизской культуры», - советует эксперт.

И, наконец, Южная Осетия - страна с богатой историей, живописными горными пейзажами и самобытной культурой. Никого не оставят равнодушными Цхинвал, озеро Эрцо, Аланский Свято-Успенский монастырь.

«Попробуйте осетинские пироги – это национальное блюдо, никто не останется равнодушным», - рекомендует собеседница издания.

Елена Агаршева отметила, что отдых без загранпаспорта – это отличная возможность открыть для себя новые страны и культуры, не тратя лишние деньги и время на оформление документов.