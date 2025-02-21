Где российские туристы планируют отдыхать в 2026 году

Российские туристы уже начали бронировать поездки на 2026 год, доля таких заказов выросла на 30%, рассказали "РГ" в OneTwoTrip. Кто-то покупает туры в Европу, кто-то круизы в Антарктиду или поездку на Мальдивы, отмечают туроператоры. При чем покупать настолько заранее не намного выгоднее, туристы делают это больше для комфорта.

В целом большинство путешественников бронируют жилье за 1-7 дней до поездки: в этот период, как и в прошлом году, совершается 62,8% отельных заказов. За 8-30 дней до отъезда выбирают жилье 20,5% клиентов сервиса (доля также не изменилась). На 31-90 дней вперед задумываются о поездках на 15% реже, или 11,0% туристов, рассказали в OneTwoTrip.

"А вот долгосрочное планирование путешествий в 2025 году становится все популярнее: 4,4% россиян вернулись из поездок, которые запланировали 3-6 месяцев назад (это на 13% больше, чем в 2024 году). А 1,3% уже не просто задумались о путешествиях через 180 и более дней, но и забронировали отели. Доля таких заказов выросла на 30%. Самые ранние заказы совершены на январь 2026 года, причем как в объектах размещения в России, так и за рубежом", - отметили в компании.

В сервисе рассказали, что два путешественника уже выбрали и оплатили номер в отеле для поездки в Париж 22 января 2026 года. За четыре дня в трехзвездочном отеле без питания они заплатили 48 тыс. рублей.

"В большинстве ранних бронирований всего один гость: так, спланировали свои каникулы россияне, которые в конце января 2026 года собираются в одиночестве отдохнуть в Сингапуре (три дня в пятизвездочном отеле с завтраками за 93 тыс. рублей) и на Пхукете (четыре дня в четырехзвездочном отеле без питания за 47 тыс. рублей)", - рассказали в компании.

Некоторые начали задумываться о предстоящих новогодних каникулах. Так, один путешественник забронировал день отдыха в Стамбуле; номер в четырехзвездочном отеле с завтраками стоил 13 тыс. рублей. А двое россиян в январские праздники проведут 2 дня в пятизвездочном отеле в Маниле, заплатив за это 24,5 тыс. рублей (питание в эту сумму не входит).

Туроператор FUN & SUN также фиксирует продажи туров на 2026 год. Есть даже бронирования на апрель, но в общем пока это не массовая история. Причем бронируют заранее не из-за скидок, а покупают туры на регулярной перевозке, круизы или бронируют отели в тех случаях, когда хочется жить в конкретной категории номера на "высокие даты". Самыми популярными направлениями на 2026 год стали ОАЭ, Таиланд и Мальдивы.

В IMT group рассказали, что в основном путешественников интересуют новогодние туры и экспедиционные круизы Swan Hellenic в Антарктиду.

"К таким поездкам готовятся заранее, потому что количество мест в популярных и востребованных отелях ограничено. Так же как и ограничено число мест в каютах на лайнерах", - отметили в компании.

"Две трети совершенных броней приходится на зимний сезон - январь-февраль 2026 года. Самое большой спрос наблюдаем в Санкт-Петербурге, Москве, Краснодарском крае, Татарстане, Иркутской области, Нижегородской области, Ставропольском крае, Тульской, Тверской и Калининградской областях. Средняя стоимость забронированной ночи в ранних бронированиях на 2026 год, совершенных к февралю 2025 года, составляет 4,5 тыс. рублей - на 15% выше, чем к аналогичному периоду в 2024 (3,9 тыс. рублей)", - рассказали в компании.

OneTwoTrip также фиксирует интерес к очень раннему планированию отдыха в России, один путешественник остановится на день в отеле без звезд в Липецке. Сумма заказа составила 2,5 тыс. рублей, питание в проживание не входит.

Часть заказов по России, оформленных на сервисе, из топ-5 сделана на компанию или семью. Сразу после январских праздников 2026 года трое человек планируют провести восемь дней в трехзвездочном отеле в Санкт-Петербурге. Это бронирование обошлось в 87 тыс. рублей и включает в себя трехразовое питание.

На зимние каникулы также уже есть отельные заказы. Например, поездка семьи из трех человек (в том числе ребенка) в Рязань на два дня. Путешественники забронировали номер без питания в трехзвездочном отеле, заплатив 8,4 тыс. рублей.

Некоторые россияне задумались и о планах на новогоднюю ночь. Компания из трех человек забронировала номер в московском отеле без звезд и без питания на три дня с 31 декабря; заказ обошелся в 11 тыс. рублей. А один турист собирается провести праздник в Казани, где номер в трехзвездочном отеле с завтраками на 5 дней стоил 30 тыс. рублей.

Сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов Островок отмечает, что темпы бронирования показывают более высокую динамику, чем в прошлом году: на текущий момент туристы совершили на 16% больше ранних бронирований на 2026 год, чем к аналогичному периоду в 2024-м.