Готова ли Черногория отменить безвиз ради Евросоюза

Европейская комиссия вновь подняла вопрос отказа Черногории от безвиза с некоторыми странами еще до вступления в ЕС. Ответа от местного правительства ждут до конца февраля, однако власти пытаются найти альтернативное решение, чтобы не потерять привлекательность для иностранных туристов.

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«В нынешних глобальных обстоятельствах доступ к новым рынкам и облегчение прибытия туристов и инвесторов имеют ключевое значение для устойчивости черногорского туризма, который обеспечивает 26% ВВП. Очевидный экономический интерес является основной причиной, по которой Черногория установила безвизовый режим с определенным числом государств», – говорится в заявлении правительства.

Еврокомиссия просит Черногорию прекратить безвизовый режим с двумя странами. Это одно из условий для получения 6 млрд евро в рамках программы финансирования реформ для Западных Балкан и вступления в ЕС. При этом названия государств не указываются, однако еще в ноябре прошлого года местные СМИ со ссылкой на источники утверждали, что речь идет о России и Белоруссии. РФ является одним из лидеров по турпотоку в Черногорию, а также привлекательным направлением для получения ВНЖ и покупки недвижимости.

Подгорица считает, что сейчас крайне важно найти альтернативные решения для вступления в Евросоюз, так как потенциально негативное воздействие на ее экономику слишком велико. Местные власти признают, что постепенный отказ от безвиза необходим, однако пока не готовы кардинально менять свою визовую политику.