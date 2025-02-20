Готова ли Черногория отменить безвиз ради Евросоюза

Черногория не готова сейчас менять свою визовую политику ради вступления в Евросоюз
Европейская комиссия вновь подняла вопрос отказа Черногории от безвиза с некоторыми странами еще до вступления в ЕС. Ответа от местного правительства ждут до конца февраля, однако власти пытаются найти альтернативное решение, чтобы не потерять привлекательность для иностранных туристов.
«В нынешних глобальных обстоятельствах доступ к новым рынкам и облегчение прибытия туристов и инвесторов имеют ключевое значение для устойчивости черногорского туризма, который обеспечивает 26% ВВП. Очевидный экономический интерес является основной причиной, по которой Черногория установила безвизовый режим с определенным числом государств», – говорится в заявлении правительства.
Еврокомиссия просит Черногорию прекратить безвизовый режим с двумя странами. Это одно из условий для получения 6 млрд евро в рамках программы финансирования реформ для Западных Балкан и вступления в ЕС. При этом названия государств не указываются, однако еще в ноябре прошлого года местные СМИ со ссылкой на источники утверждали, что речь идет о России и Белоруссии. РФ является одним из лидеров по турпотоку в Черногорию, а также привлекательным направлением для получения ВНЖ и покупки недвижимости.
Подгорица считает, что сейчас крайне важно найти альтернативные решения для вступления в Евросоюз, так как потенциально негативное воздействие на ее экономику слишком велико. Местные власти признают, что постепенный отказ от безвиза необходим, однако пока не готовы кардинально менять свою визовую политику.
«В партнерстве с ЕС мы продолжим искать наилучшие решения, которые одновременно будут отвечать нашим национальным экономическим интересам и обязательствам, которые мы имеем в процессе вступления в ЕС, включая постепенную отмену безвизового режима для стран, гражданам которых необходимы визы для въезда в ЕС. Этот режим будет полностью соответствовать режиму Союза к тому времени, когда Черногория станет государством – членом ЕС», – заявили в правительстве.