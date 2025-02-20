Можно ли с помощью Visa провести оплату через Booking.com за границей

В редакцию TourDom.ru обратилась подписчица с сенсационной по нынешним временам новостью:

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«Нашими российскими Visa и MasterCard можно оплачивать брони на Booking.com. И платежи проходят».

Мы решили проверить – попытались с помощью Visa забронировать через Booking.com отель в Барселоне. До определенного момента все шло прекрасно, однако сразу после того, как мы начали вводить номер карты, появилась надпись: «Недействительная». Попытка зарезервировать жилье в черногорской Будве также провалилась. Не помогла и смена карты на MasterCard.

Не поверили в сенсацию и подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома», к которым мы обратились с предложением поделиться актуальным опытом оплаты на Booking.com. Часть туристов отреагировали категорично: «Вбросы – они такие», «Какой-то фейк, так быстро никто не вернет», «Такая лютая чушь!»

Другие подписчики рассказали, что старые Visa и MasterCard действительно могут пригодиться, правда, не для оплаты.

«Уже третий год бронирую так на "Букинге" – да, оплата не проходит, но подтверждение брони есть. Пишу сразу в отель, что гарантирую оплату на месте, они в ответ письмо – согласны или нет. На месте оплату произвожу налом», – поделилась туристка.

О возможности транзакций через западные платежные системы действительно пока говорить рано – у этого, возможно, после российско-американских переговоров появилась политическая перспектива, однако нет технических оснований. Пока не будут разблокированы межбанковские платежи с иностранными банками (Swift), оплата картами, эмитированными российскими банками, в адрес зарубежных получателей будет невозможна вне зависимости от того, что написано на пластике – «Мир», «Виза» или «Мастер», отметил один из подписчиков.

При этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина сегодня дала понять, что каких-либо прорывов в вопросе возвращения Visa и MasterCard на российский рынок нет: