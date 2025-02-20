Туристы в недоумении от действий «Туркменских авиалиний»

Пассажиры «Туркменских авиалиний» (Turkmenistan Airlines), купившие билеты на рейсы Москва – Ашхабад в марте, обеспокоены: им начали приходить сообщения о том, что полет может не состояться. Напомним, российские туристы пользовались маршрутом как стыковочным для поездок в Бангкок, Куала-Лумпур, Хошимин – это выходило дешевле, чем прямой перелет или путешествие через другие хабы. Поскольку авиакомпания отменяла рейсы на январь и февраль буквально в последний момент, самые предусмотрительные по поводу весенних перелетов начали волноваться еще пару недель назад. Они обращались к перевозчику и посредникам с вопросами, планируются ли вылеты или стоит вернуть билет и искать другие варианты. Им обещали прояснить ситуацию до 15 февраля. Но конкретики до сих пор нет.

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В рассылке от службы поддержки, которую сделали на этой неделе, говорится, что официальное решение еще не принято, но «с высокой долей вероятности рейсы до 16.03 включительно будут отменены», поэтому открыта возможность оформлять вынужденные возвраты на эти даты. Подобные извещения приходят и тем, кто покупал билеты у агентов. Правда, им говорят, что перелетов не будет весь март, и предлагают подобрать альтернативу. Не всегда удачную. «Оформили рейс с адекватной доплатой, который мы запросили», – рассказывают одни. «Предложили максимально неудобный вариант и 27 тыс. сверху за двоих. Или возврат, но не говорят, когда вернут деньги», – жалуются другие.

Кстати, перевозчик до сих пор не рассчитался даже с теми, у кого вылеты были отменены еще в начале января и даже раньше: «Возврат сделали 06.01, денег нет до сих пор». «Мы ждем с 29 декабря. Все сроки уже вышли», – сообщают пассажиры. Кому-то заменили билеты на вылет из Стамбула, но до него пришлось добираться самостоятельно. «Это все равно вышло дешевле, чем покупать полный перелет у других авиакомпаний», – рассказывают туристы.

Некоторые пытаются грозить досудебной претензией: одним отвечают, что выплаты за отмененные рейсы уже начались, но нужно дождаться своей очереди, другим – что «генеральный агент авиакомпании в системе отразил вынужденный возврат», но сам перевозчик до сих пор не перевел деньги агенту для передачи пассажиру.

Похоже, что без проблем обошлись только те, у кого перелет был куплен в составе тура.

«На сегодняшний день всех наших клиентов мы пересадили на альтернативные рейсы без доплат. Претензий и жалоб ни от кого не поступало», – рассказали представители туроператора ITM group.

Ранее TourDom.ru писал, что пассажиры «Туркменских авиалиний» не могут вернуть деньги после отмены рейсов.