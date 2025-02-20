Слетать из Москвы в Турцию можно за 14 тысяч рублей

В агрегаторах замечены бюджетные варианты перелета из Москвы в Турцию в ближайшие даты, в конце февраля – начале марта. В частности, билеты в Стамбул и обратно можно забронировать за 14 тыс. руб., в Анталью – за 16 тыс.

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Если отправиться в крупнейший город Турции 22 февраля, а вернуться в Москву 6 марта рейсами авиакомпании «Победа», дорога обойдется в 14 тыс. руб., это наиболее экономичный вариант улететь в Стамбул. За провоз багажа придется доплатить около 3 тыс. Слоты удобные: вылет из аэропорта Внуково в 11:55, обратный рейс отправится из Турции в 16:10.

Примерно в ту же сумму обойдется и перелет в эти даты турецкой авиакомпанией Southwind – 15 тыс. руб., но перевозчик чуть больше возьмет за багаж – 6 тыс.

Если отправиться в путешествие в марте, наиболее бюджетный вариант можно найти с 7-го по 14-е число. Round trip стоит 15 тыс. руб., если в Турцию отправиться на борту «Победы», а обратно вернуться «Уральскими авиалиниями».

Недорого слетать из Москвы в Анталью получится с 23 февраля по 5 марта, его снова предлагает лоукостер группы «Аэрофлот». Стоимость билетов в обе стороны – 16 тыс., а если с багажом – то 19,5 тыс. руб.

Вместе с потеплением в марте возрастают и прайсы. Наиболее экономичный вариант с 7 по 14 марта – у S7 Airlines – стоит уже 21 тыс. Тариф на провоз багажа небюджетный – 11 тыс. руб. Билеты во второй половине месяца удастся забронировать как минимум за 26 тыс. – такие предложения есть у S7.

Очевидно, невысокая стоимость билетов обусловлена низким сезоном в Турции. По данным Гисметео, в первой половине марта в Стамбуле ожидается 10–14 градусов. В Анталье будет потеплее – 18–19, но прогнозируют небольшие дожди.

Если смотреть апрельские даты, перелет в Анталью из российской столицы обойдется как минимум в 30 тыс. руб., такой тариф предлагает, в частности, Southwind. А в начале мая авиабилеты на средиземноморский курорт можно купить за 43 тыс.

Ранее TourDom писал, что российские туристы, имеющие шенгенские визы, могут в марте слетать в Европу за 30 тыс. руб.