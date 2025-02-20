Почему туристы не могут сейчас оформить визу в Италию

Туристы сегодня с раннего утра активно, но безуспешно пытались попасть в свой личный кабинет на сайте итальянского визового центра Almaviva. Повод зайти туда был весомый – сегодня должны были начать раздачу слотов в ВЦ в регионах на новые даты. А это уже апрель. Потому туристы, планирующие поездки на позднюю весну и начало лета, стремились не остаться без места, которое гарантированно позволяет успеть оформить документы перед поездкой.

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Те, кто надеялся записаться в числе первых, были разочарованы. «Уже десятки раз пытаюсь ввести код с этой картинки при входе в кабинет – и все без толку», – сетуют туристы. «Я уже в разных браузерах пробовал. Бесполезно. Думал, у меня одного эти проблемы», – подтверждают другие заявители неединичный сбой. Некоторые из них утверждают, что сбой начался еще со вчерашнего вечера, просто наплыв заявителей был не столь высоким.

На горячей линии в визовом центре признали, что технические проблемы есть и над их решением работают. Во второй половине дня некоторым из пользователей все-таки удалось прорваться, но слотов они не обнаружили: «Со 101-й попытки зашла – пусто. То ли не было еще, то ли все пропустила».

Как заверяют в визовых агентствах, а они, как правило, бронируют эти слоты в числе первых, раздачи на апрель еще не было. Вероятно, она произойдет после окончательного решения технических моментов.

Ранее TourDom.ru писал, что подать документы на итальянскую визу можно без предварительной записи, но для этого нужны и деньги, и время для ожидания в визовом центре.