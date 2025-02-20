Стало известно, в каких странах можно бюджетно отдохнуть в марте

В марте можно найти интересные спецпредложения от туроператоров и слетать в отпуск примерно за 100 тысяч рублей, сообщил NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. По его словам, среди стран, куда можно отправиться за эти деньги, Египет, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Китай, Абхазия.

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«В марте есть действительно бюджетные туры и перелеты. За 100 тысяч рублей, если выбирать из спецпредложений, можно отдохнуть в Египте, Турции. В ОАЭ предлагают различные курорты: Рас-эль-Хальма, Фуджейра, Дубай. Сегодня в лидерах Китай — остров Хайнань. Мы очень надеемся на Абхазию», — сказал Горин.

По его словам, за эти деньги есть много туров на разных направлениях даже с опцией «все включено», однако надо понимать, что за такие деньги путешественникам предложат очень скромный по качеству жилья вариант. Кроме того, Горин отметил, что российские туристы редко выбирают отдых за 100 тысяч рублей. Как правило, уточнил вице-президент РСТ, средний чек начинается от 150-160 тысяч рублей.

Ранее агент международных туров Сергей Фролов сообщил, что один из наиболее эффективных методов сэкономить на покупке авиабилетов — избегать пиковых периодов, таких как праздники или выходные, когда цены обычно выше. Он заявил, что лучше бронировать авиабилеты заранее, а также отслеживать цены на протяжении нескольких недель или месяцев и использовать специальные сервисы или приложения, которые уведомляют об изменениях в ценах.