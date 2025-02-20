Стало известно, почему Ryanair перестала пускать россиян на рейсы в Эстонию

Ирландская авиакомпания Ryanair по ошибке перестала пускать российских граждан на рейсы в Эстонию. Об этом говорится в материале Delfi.

© Lenta.ru

Как сообщили в Департаменте полиции и погранохраны Эстонии, европейский перевозчик просто неправильно истолковал их рассылку. В письме содержалось напоминание о действующих законах, но ничего не говорилось о новых. Таким образом, россияне могут пересекать границу Эстонии с целью транзита в страну проживания.

Уточняется, что запрет действует лишь при краткосрочных туристических визитах: в таком случае россиянам нельзя приезжать в страну. Департамент уже ведет переговоры с перевозчиком, чтобы разъяснить недопонимания.

В последние две недели Ryanair перестал пускать граждан РФ на рейсы в Эстонию. Сотрудники авиакомпании ссылались на некий «новый запрет» правительства государства. При этом на сайте при бронировании билета ничего об этом не говорилось.