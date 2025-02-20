Туристы на сутки застряли в Шарм-эль-Шейхе

Группа туристов из Тюмени застряла в Египте из-за отмены рейса AZUR air. ZF 960 должен был вылететь из Шарм-эль-Шейха еще вчера в 15:40 и приземлиться в аэропорту Рощино в 01:00. Но в итоге туристы вернутся на родину только сегодня вечером – рейсом египетского перевозчика AlMasria. UJ 181, согласно онлайн-табло аэропорта, прибудет в Тюмень в 17:40.

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Как сообщил TourDom.ru представитель AZUR air, ZF 960 собирались выполнить, борт был готов к своевременному вылету, «однако рейс был отменен по запросу заказчика».

Параллельно задерживаются и отдыхающие, которые намеревались улететь сегодня из Тюмени в Египет. Они должны были отправиться в Шарм-эль-Шейх в ночь на среду.

«Туроператор сначала несколько раз менял время вылета: на час, на 40 минут. Но потом прислал оповещение, что рейс отменили совсем, будет замена авиакомпании», – рассказал изданию 72.ru один из туристов.

В итоге вылет состоится рейсом UJ 182 в 18:30, то есть на 12 часов позже.

Ситуацию прокомментировал туроператор Anex – замена перевозчика и задержка были вызваны операционной необходимостью.

«Тем туристам, которые находились в этот момент на курорте, было продлено размещение за счет компании. А туристы, вылетающие из Тюмени, были проинформированы о задержке заранее», – рассказали в компании.

Ранее мы написали, что из-за замены авиакомпании туристов отправили в Египет из Внуково вместо Шереметьево.