Эстония осудила недопуск россиян на рейсы в Таллин

Ситуация с отказом авиакомпании Ryanair допускать российских граждан на рейсы из европейских городов в Таллин для последующего возвращения в Россию продолжает развиваться. В Пограничной службе Эстонии дали комментарии по поводу ограничений, введенных перевозчиком.

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В ведомстве заявили, что действия Ryanair, запрещающей посадку на рейсы россиянам, имеющим вид на жительство в странах Шенгенской зоны, противоречат законодательству Эстонии.

«Недавно мы напомнили авиакомпаниям о действующих ограничениях. К сожалению, Ryanair неправильно их интерпретировала. Сейчас мы активно взаимодействуем с перевозчиком, чтобы устранить возникшее недопонимание», — пояснила Керли Вирк, руководитель пресс-центра Пограничной службы Эстонии.

С 2022 года, согласно постановлению правительства Эстонии, въезд в страну для граждан России ограничен, если они используют для этого краткосрочные визы. Исключение сделано только для транзита — пересечения границы теми, кто следует через территорию Эстонии без остановок для возвращения в страну постоянного проживания.

«Если россиянин на постоянной основе живет, например, в Британии, он не может въехать в Эстонию по краткосрочной визе для транзита через страну с целью посещения России. Однако ограничения не касаются тех граждан РФ, которые имеют вид на жительство в одной из стран Шенгенской зоны», — уточнила Керли Вирк.

Таким образом, из комментариев эстонского ведомства следует, что Ryanair, отказывая в посадке россиянам с ВНЖ Шенгена, не может обосновывать свои действия эстонскими законами. Исключение составляют лишь те случаи, когда речь идет о гражданах РФ, постоянно проживающих за пределами ЕС и путешествующих по краткосрочным визам.

Тот факт, что другие авиакомпании продолжают без проблем перевозить россиян в Таллин, указывает на то, что ограничения Ryanair являются внутренней инициативой перевозчика, а не следствием законодательных требований.