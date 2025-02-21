В Абу-Даби ввели новые штрафы: что нужно знать туристам перед поездкой

Департамент муниципалитетов и транспорта Абу-Даби ввел новые штрафы за выброс мусора в столице ОАЭ. Теперь такая выходка может грозить штрафом до 4 тыс. дирхамов (96 тыс. руб.).

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За остатки еды и упаковки от напитков придется расстаться с 500 дирхамами, но только в том случае, если это первое нарушение. При повторном размер наказания вырастет вдвое. А если вы рецидивист, то каждое следующее обойдется в 2 тыс.

Аналогичные штрафы придется выплачивать неаккуратным курильщикам: минималка 500, максимум 2 тыс.

Самое жесткое наказание ждет тех, кто будет оставлять пакеты с мусором в не предназначенных для этого местах. Самый маленький штраф здесь – 1 тыс. дирхамов. При втором случае – вдвое больше. Ну а за каждый последующий – аж 4 тыс.

Таким способом арабские чиновники намереваются улучшить качество жизни в мегаполисе. И предлагают принять посильное участие в этом процессе всем.

Ранее TourDom.ru писал, что в аэропортах Таиланда туристам снова могут разрешить курить.