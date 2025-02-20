Правила въезда в Беларусь для граждан России и как лучше добираться

Беларусь - один из популярных туристических маршрутов для россиян. Для въезда в страну нужен самый минимум документов, а перелет из Москвы в Минск займет всего полтора часа.

Нужна ли виза в Беларусь в 2025

По двустороннему соглашению между странами россияне могут свободно без визы или миграционной карты посещать Беларусь с туристической, личной или деловой целью, а также ехать транзитом через страну.

В Беларуси можно находиться без визы до 90 дней. При пребывании в стране дольше нужно оформлять временный или постоянный вид на жительство - в подразделениях департамента по гражданству и миграции МВД Республики.

Нужен ли загранпаспорт для поездки в Беларусь

Для въезда в соседнюю страну россиянам не нужен. Достаточно общегражданского. Но россияне могут посещать Беларусь по заграничному паспорту при желании или временном отсутствии общегражданского, а также если во время нахождения на территории соседней страны закончится действие российского документа.

Но также принимаются другие документы, подтверждающие личность:

служебный паспорт;

дипломатический паспорт;

паспорт моряка

Если поедете в Беларусь на поезде, автобусе или автомобиле, то заметите, что на границе стран нет пограничного контроля. Но документы в некоторых случаях могут проверить.

Исключение! Загранпаспорт потребуется для поездки из Калининграда в Беларусь, если нужно транзитом пересечь Литву или Польшу, то есть на поезде или автомобиле. Также необходима шенгенская виза. Если из Калининграда лететь в Беларусь на самолете, то достаточно российского внутреннего паспорта.

Какие документы нужно взять с собой

В поездку по Беларуси необходимо взять:

Документ, удостоверяющий личность (паспорт). Он должен быть действителен на протяжении всей поездки.

Водительские права. В Беларуси действуют российские.

Медицинская страховка. Лучше ее оформить перед поездкой, так рекомендуют сотрудники посольства. Хотя ее наличие не обязательно для поездки, все же со страховкой будет спокойнее и безопаснее при возникновении форс-мажорных ситуаций со здоровьем.

Свидетельство о рождении для ребенка (до 14 лет) - с пометкой о российском гражданстве.

Российский паспорт ребенка (при наличии). Если ребенок путешествует без родителей, то необходимо оформить для него заверенное нотариусом согласие отца или матери на путешествие

Как добраться

Самолет

Прямые рейсы есть столицы (из трех аэропортов каждый день вылетает более десяти рейсов), Санкт-Петербурга и многих российских городов, либо можно долететь с одной пересадкой. Аэропорт находится примерно в 50 километрах от столицы Беларуси. Добраться до города можно на общественном транспорте или заказать такси в аэропорту.

Поезд

Из столицы с Белорусского вокзала, время в пути составит чуть более восьми часов. Быстрый поезд едет порядка семи часов. Также составы в Минск ходят из других городов, например Санкт-Петербурга, Самары, Калининграда, Адлера, Анапы и других. Все поезда прибывают на вокзал в центре города, откуда можно уехать на любом общественном транспорте или вызвать такси.

Автобус

Такой вариант подойдет при желании сэкономить на поездке. Из Москвы путь по трассе М1 займет примерно десять часов, а билет стоит в два раза дешевле, чем на поезд. Большинство рейсов уходит с Щелковского автовокзала. Кроме того, некоторые автобусы идут от Белорусского вокзала.

Из Северной столицы автобусы в Минск отправляются, как правило, с автовокзала № 2 и Витебского вокзала. Ехать до пункта назначения примерно 14 часов. Автобусы из России прибывают на автовокзал в центре столицы Беларуси.

Путешествие в Беларусь на автомобиле: нужные документы и важные нюансы

Необходимые для поездки документы:

1. Водительские права. Разрешается использовать российские. Но есть некоторые нюансы:

При получении вида на жительство или гражданство в республике можно использовать российские права до истечения их срока. Для получения нового документа надо будет сдать экзамен на знание правил ПДД в Госавтоинспекции Беларуси. Срок действия белорусского водительского удостоверения ограничен сроком действия документа, разрешающего временное проживание.

При переезде в Беларусь на постоянное жительство через 90 дней с даты получение белорусского или вида на жительство по российским правам управлять автомобилем запрещается до получения белорусского документа.

2. Свидетельство о регистрации транспортного средства - должно быть оформлено на имя водителя, либо необходимо иметь при себе заверенную у нотариуса доверенность, которая разрешает пользоваться автомобилем.

3. Страховка.

Действует международный полис "Зеленая карта". Его можно купить в офисах страховых компаний, точках продаж или у агентов, а также онлайн.

Договор пограничного страхования. Это белорусский аналог ОСАГО для иностранцев. Размер страхового взноса устанавливается в зависимости от типа транспортного средства и периода страхования. Минимум оформляется на 15 дней, максимум - на год.

Полис "Синяя карта". Его можно оформить для поездок в Беларусь на срок от 15 дней до года.

Нюансы путешествия по Беларуси на автомобиле