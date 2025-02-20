Чтобы правильно въехать в Шенген, туристу понадобился личный чартер

Пока туристы спорят о том, существует ли правило первого въезда по шенгену, другие просто берут и делают, невзирая на дополнительные расходы. Нюанс заключается в необходимости пересечения внешней границы единого пространства через страну, которая выдала документ.

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В Англии о соблюдении этого правила задумался менеджмент топового футбольного клуба «Манчестер Сити», недавно подписавшего игрока из Узбекистана Абдукадира Хусанова. Для того чтобы сыграть в Мадриде с испанским соперником по Лиге чемпионов, новичок получил греческую визу.

Чтобы избежать возможных задержек на въезде в Испанию, руководство клуба организовало для него специальный чартерный рейс. Самолет следовал маршрутом Манчестер – Афины – Мадрид. В греческом аэропорту Хусанов вышел, поставил штамп о въезде в страну и вернулся на борт, чтобы продолжить путь. В итоге в испанскую столицу он прибыл позже всех из своей команды, но не испортил визовой истории.

На самом деле дискуссии о правиле первого въезда, скорее всего, будут вечны. Многие считают, что это в дальнейшем позитивно влияет на выдачу виз консульством страны. Впрочем, есть сотни тысяч людей, кто, не соблюдая этих принципов, продолжает ездить в Европу из года в год. Напомним, что Греция остается лояльной к россиянам, но самостоятельным туристам охотнее одобряет документы на въезд в туристический сезон. Более гарантированно можно получить визу организованным туристам, оформив ее через туроператора.

Ранее TourDom.ru писал, что россиянину аннулировали греческую визу из-за того, что он перед поездкой сменил место проживания.