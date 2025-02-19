Топ-6 самых интересных железнодорожных круизов

После принятия Госдумой поправок о железнодорожном туризме заговорили о том, что новые нормы подстегнут развитие этого вида отдыха в нашей стране. В том числе, возможно, появятся предложения на уровне мировых стандартов – очень роскошные и очень дорогие железнодорожные круизы. Редакция TourDom.ru вспомнила наиболее известные проекты, реализованные в Европе, Азии и Африке.

Как в романе Агаты Кристи

Номер один – это «Восточный экспресс», воспетый Агатой Кристи, Яном Флемингом и другими мастерами. Легендарный поезд, который следовал из Стамбула в Париж и считался синонимом королевской роскоши, перестал ходить еще в конце 1970-х. Преемниками его считаются несколько проектов, предлагающие железнодорожные поездки по Европе в формате люкс.

Во-первых, это Venice Simplon Orient Express, принадлежащий компании Belmond. Поезд с отреставрированными вагонами 1920-х и 1930-х годов курсирует с марта по декабрь по различным маршрутам, в том числе из Парижа в Стамбул через Вену и Будапешт, и ориентирован на обеспеченных туристов. Цена билетов начинается от 3262 долларов США на человека. Интерьеры роскошные, питание изысканное, атмосфера – как в романах Агаты Кристи. Ну, почти.

Из Рима на Сицилию

Второй преемник классического люкс-поезда – проект Orient Express гостиничного оператора Accor. В конце 2026 года планируется запустить поезда по классическому маршруту «Восточного экспресса» между Парижем и Стамбулом, а также по Центральной Европе. А с апреля этого года начнутся поездки в роскошных поездах по нескольким маршрутам в Италии – Orient Express La Dolce Vita. Всего для этого проекта в Бриндизи было построено шесть поездов. Каждый из них вмещает 62 пассажира, а интерьеры вдохновлены итальянским дизайном 1960-х годов. Цены понравятся не всем: например, тур из Рима на Сицилию на 3 дня и 2 ночи обойдется в 9440 евро на человека. При этом мест на лето почти нет.

За окном – Малайзия

«Восточный экспресс» сегодня ходит не только по Европе. Компания Belmond реанимировала после пандемии поезд Belmond's Eastern & Oriental Express в Юго-Восточной Азии. Работает два маршрута – «Сущность Малайзии» и «Дикая Малайзия», оба начинаются в Сингапуре. Рассчитаны на 3 дня, в программе поездок – морской парк Пулау Пайар, остров Пенанг, город Джорджтаун, национальный парк Таман-Негара. Билет в самую простенькую каюту Pullman можно приобрести за 5200 долларов США и выше. Все блюда включены в стоимость проезда, но алкогольные напитки оплачиваются отдельно.

Кстати, «Восточный экспресс» есть и в Турции. Это сезонный туристический поезд, который с декабря по март ходит из Анкары в Карс. Такой роскоши, как у европейских «однофамильцев», нет, и тарифы куда более демократичные – от 5250 турецких лир (около 14 тыс. руб.) за поездку.

Сквозь Альпы

Популярностью пользуются туристические поезда, пересекающие Альпы – от одного горнолыжного курорта до другого. Роскошный Glacier Express («Ледниковый экспресс») с панорамными окнами следует из Санкт-Морица в Церматт. Виды головокружительные в прямом смысле слова. Билет в одну сторону во 2-м классе обойдется в 159 швейцарских франков (около 16 тыс. руб.), в 1-м классе – 272 франка (около 27 тыс. руб.). Дополнительно придется заплатить за бронирование и за питание – как минимум еще 100 швейцарских франков.

В стране жирафов

Впрочем, это копейки по сравнению со стоимостью путешествия еще в одном поезде класса люкс. Blue Train следует из Претории в Кейптаун, по диагонали пересекая ЮАР. Поездка продолжается чуть больше суток, внутри для туристов – полный спектр удобств, включая услуги дворецкого. Люксовая каюта, если бронировать поездку на начало июля этого года, обойдется в 54 тыс. южноафриканских рэндов (более 270 тыс. руб.).

Как альтернатива – поезд Rovos Rail. На нем можно отправиться в 9-дневный тур по ЮАР и Намибии. Посмотреть алмазные шахты, пустыню Калахари, национальный парк Этоша. Стоимость – от 5304 долларов на человека.

Сокровища Индии

Наконец, нельзя не рассказать о железнодорожных круизах в Индии. Один из самых популярных – VIP-поезд «Махараджа Экспресс», который называют отелем на колесах. Предлагается пять маршрутов, которые проходят через всю Центральную Индию от Дели до Мумбаи: «Индийское великолепие», «Индийская панорама», «Наследие Индии», «Сокровища Индии», «Драгоценности Индии». Туристам предлагается максимум комфорта, включая современный гимнастический зал, сауну, спа-центр и так далее. Цена путешествия начинается от 5980 долларов США.