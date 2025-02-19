Туроператора оштрафовали за тур, который был отменен не по его вине

Московский городской суд удовлетворил иск туристов к туроператору по поводу отмененного еще весной 2022 года тура. Поездка тогда не состоялась по причине санкций, в добровольном порядке деньги отдыхающим не вернули, и в 2023 году они пошли в суд. В итоге удалось отсудить стоимость поездки по договору – около 1 млн руб. А вот штрафа туроператор избежал, поскольку, как рассказал в своем телеграм-канале юрист Игорь Косицын, претензия была написана не туроператору, а турагенту, у которого приобретался турпродукт.

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После этого прошли еще заседания, и только сейчас решение приняли в пользу туристов – туроператор должен выплатить 50% от суммы.

«Согласно разъяснениям Постановления Пленума ВС РФ № 17 от 28.06.2012 года для взыскания штрафа по закону о защите прав потребителей претензия вообще не требуется. И уж если она отправлялась, то не может иметь значения кому – турагенту, действующему по поручению, или туроператору», – отметил Игорь Косицын, добавив, что справедливость восторжествовала только через три судебные инстанции.

Между тем понятие справедливости для разных субъектов разное, отмечает руководитель компании «Байбородин и партнеры» Александр Байбородин. Туроператоры вынуждены были возвращать деньги за туры в 2022 году, хотя в введении санкций они не виноваты. То же самое относится к более ранней практике – связанной с пандемией, когда отменялось множество путешествий.

«При ковиде или санкциях часть денег “застряла“ у зарубежных партнеров. Для туриста “справедливым” представляется решение, когда туроператор делает возврат, несмотря на наличие расходов и убытков. Для туроператора же “справедливым” будет удержание расходов и убытков или как минимум как можно более длительное затягивание дела. А для суда будет справедливым то, как он толкует закон и как его убедит юрист турфирмы или турист. В одном случае присудят штраф, в другом не присудят», – прокомментировал юрист.

В начале 2022 года правительство объявило, что выделило туроператорам на вывозные рейсы 10 млрд руб. При этом вице-премьер Дмитрий Чернышенко признался: затраты участников рынка были больше. Затем, в мае, цифра была скорректирована – оказалось, что Ростуризм получит 6 млрд руб. Наконец, в декабре 2022-го были подписаны соглашения о компенсации с 26 туроператорами на 2,1 млрд руб. Очевидно, что компенсации получили далеко не все.

Ранее мы написали, что турист попытался обмануть суд и дважды получить деньги от туроператора за отмененный тур в Объединенные Арабские Эмираты.