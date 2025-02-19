Стало известно, ради чего туристы из Китая едут в Японию

Китайские туристы едут в Японию, чтобы бесплатно убирать снег, пишет South China Morning Post.

Японские туристические агентства и отели начали предлагать иностранным туристам необычный опыт — уборку снега, которую превратили в популярную туристическую активность. Особенно эта услуга заинтересовала китайских путешественников, которые активно посещают Японию во время праздников.

Уборка снега туристами особенно популярна на Хоккайдо, где снежные зимы. Например, в Саппоро, городе с населением два миллиона человек, снег может лежать треть года, а зимой его высота достигает пяти метров. Стоимость такого тура составляет $1600 для группы до шести человек. Услуга доступна с января по начало марта.

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Однако не все одобряют эту идею. Некоторые японские пользователи социальных сетей выразили удивление, что тяжелая работа, которую местные жители часто не любят, стала прибыльным бизнесом для турагентств. Другие отметили, что уборка снега ради развлечения сильно отличается от профессиональной работы.