Куда туристы из России могут попасть без загранпаспорта

Жители России могут выбрать из шести стран, куда можно отправиться без заграничного паспорта. В список вошли соседние государства: Абхазия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Южная Осетия.

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В Абхазии, Белоруссии, Казахстане и Киргизии разрешено находиться без визы до 90 дней, а в Армении — целых 180 дней в год. Южная Осетия же не накладывает никаких ограничений на срок пребывания. Все перечисленные страны, за исключением Южной Осетии, доступны для авиаперелётов, тогда как в Осетию обычно добираются на автомобиле.

Ранее туристический блогер и турагент Наталия Ансталь рекомендовала путешественникам в России выбирать жилье с кухней, чтобы сократить расходы на питание в ресторанах. Она также подсказала останавливаться в популярных туристических местностях, где имеются многочисленные магазины. Кроме этого, эксперт посоветовала предпочитать поездки на поезде авиаперелетам.