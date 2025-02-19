Какие новые правила начали действовать в Египте для туристов

Россиянка поделилась новыми наблюдениями о правилах для туристов, собирающихся на отдых в Египте. Согласно ее словам, изменения касаются работы местных гидов. Побывав в Египте в пятый-шестой раз, она заметила, что гиды стали пугать отдыхающих изменениями в организации экскурсионного обслуживания.

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Туристов все чаще начинают опрашивать о дате обратного вылета и требуют показать билет. Вероятно, это связано с новым требованием, согласно которому туристам необходимо иметь при себе оригиналы паспортов, передвигаясь по разным городам страны.

Например, одна из блогеров, забронировавшая экскурсию, была удивлена, когда у нее потребовали оригинал паспорта, его копии и билет на обратный рейс. В ходе поездки девушка отметила, что сопровождающие тщательно следили за документами.

На данный момент ей не известно, что именно стоит за такими строгими проверками, которые влияют на качество отдыха. Об этой ситуации сообщает издание «Турпром».