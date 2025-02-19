Турист оказался под угрозой тюрьмы за съемку объекта в США

Житель Канады сделал несколько фото базы Космических сил США на мысе Канаверал с дрона и оказался под угрозой тюрьмы. Об этом сообщает портал PetaPixel.

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Уточняется, что 71-летний фотограф и лицензированный оператор дрона Сяо Гуан Пан обвиняется в съемке с воздуха важных военных объектов, расположенных в округе Бревард, штат Флорида, без разрешения федеральных чиновников. Согласно данным прокуратуры, мужчина незаконно запускал устройство над базой 5, 6 и 7 января.

В ведомстве также отметили, что Пан находится в США по туристической визе. В случае признания виновным ему грозит максимальное наказание в виде одного года в федеральной тюрьме по каждому из пунктов обвинения.

В июле 2024 года похожая ситуация произошла в Сингапуре. Там турист из Китая запустил дрон, чтобы сфотографировать залив Марина-Бей, и нарвался на крупный штраф.