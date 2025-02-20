Туристам пообещали новые рейсы во Вьетнам

Количество международных направлений, куда туристы могут улететь из аэропорта Новокузнецка, будет расширено. Об этом рассказал гендиректор воздушной гавани Кирилл Ермаков.

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По его словам, через несколько месяцев добавится сразу три маршрута. В частности, к началу бархатного сезона во Вьетнаме кузбассовцы смогут летать туда без пересадок.

Рейсы планирует запустить авиакомпания, которая сейчас ставит полетные программы из Кузбасса в Таиланд, – Azur Air. Предположительно первый самолет вылетит из Новокузнецка в июне.

«Также мы планируем получить рейсы в Читу и Улан-Удэ. Это тоже два новых направления. Немало рейсов прибавляется у нас в этом сезоне», – уточнил Кирилл Ермаков.

Ранее TourDom.ru писал, что рейсы во Вьетнам пообещали также запустить из аэропортов Хабаровска и Минеральных Вод. Перевозчик не называется, однако еще в начале месяца представители AZUR air объявили о планах организовать к лету полетные программы в Нячанг из регионов.

Кроме того, «Аэрофлот» открыл продажу билетов на рейсы из Москвы в Нячанг. Туры во Вьетнам на основе этой программы реализует туроператор «Библио-Глобус».