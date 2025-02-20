Туристам из Новокузнецка пообещали рейсы во Вьетнам

Количество международных направлений, куда туристы могут улететь из аэропорта Новокузнецка, будет расширено. Об этом рассказал гендиректор воздушной гавани Кирилл Ермаков.

Туристам пообещали новые рейсы во Вьетнам
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По его словам, через несколько месяцев добавится сразу три маршрута. В частности, к началу бархатного сезона во Вьетнаме кузбассовцы смогут летать туда без пересадок.

Рейсы планирует запустить авиакомпания, которая сейчас ставит полетные программы из Кузбасса в Таиланд, – Azur Air. Предположительно первый самолет вылетит из Новокузнецка в июне.

«Также мы планируем получить рейсы в Читу и Улан-Удэ. Это тоже два новых направления. Немало рейсов прибавляется у нас в этом сезоне», – уточнил Кирилл Ермаков.

Ранее TourDom.ru писал, что рейсы во Вьетнам пообещали также запустить из аэропортов Хабаровска и Минеральных Вод. Перевозчик не называется, однако еще в начале месяца представители AZUR air объявили о планах организовать к лету полетные программы в Нячанг из регионов.

Кроме того, «Аэрофлот» открыл продажу билетов на рейсы из Москвы в Нячанг. Туры во Вьетнам на основе этой программы реализует туроператор «Библио-Глобус».

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