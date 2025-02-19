Пхукет – один из самых популярных курортов Таиланда, но, как и в любом туристическом месте, не все пляжи здесь выглядят как с открытки. Некоторые могут оказаться переполненными, с шумными вечеринками или даже не самой чистой водой. Чтобы насладиться лазурным морем, белоснежным песком и уединением, важно знать, куда идти.

Nai Harn Beach

Этот пляж, расположенный на юге острова, считается одним из самых живописных. Здесь мягкий золотистый песок, прозрачная вода и живописные холмы вокруг. Nai Harn популярен среди местных и опытных туристов, но даже в сезон здесь можно найти место для спокойного отдыха.

Почему стоит ехать отдыхать на Хайнань

Banana Beach

Этот небольшой пляж, окруженный зеленью, часто остается незамеченным туристами, что делает его отличным местом для отдыха. Вода здесь прозрачная, а песок мягкий и чистый.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @viola.anisimkova.