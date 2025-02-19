Российским туристам предложили бюджетные туры «все включено» в Египет

Компания Space Travel предложила россиянам туры «все включено» в Египет дешевле 70 тысяч рублей на человека. Об этом Ассоциация туроператоров России (АТОР).

© Lenta.ru

Отмечается, что с 17 марта у Space Travel стартует новая блочная полетная программа из Москвы в Хургаду. Тариф включает питание и провоз багажа весом до 23 килограммов на пассажира.

Продажи туров на курорт Египта уже стартовали. Например, в середине апреля поездка по системе «все включено» на 7 ночей будет стоить от 135 тысяч рублей на двоих.

На майские праздники отдохнуть в пятизвездочном Desert Rose Resort можно за 215 тысяч рублей. Недельный тур в четырехзвездочный Pickalbatros Aqua Vista Resort обойдется от 175 тысяч за двоих.

Ранее сообщалось, что на фоне укрепления рубля россияне стали активно покупать путевки за границу. Спрос на отдых в других странах вырос на 20 процентов.