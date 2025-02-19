В Риге ожидают рост числа круизных пассажиров
Число пассажиров круизных судов в Рижском порту в этом году может превысить 100 тыс. человек, заявил Латвийскому радио руководитель Рижского порта Ансис Зелтиньш.
«Круизы снова начинают развиваться», – сказал А. Зелтиньш, напомнив, что в этом году в Рижский порт планируется заход 81 круизного судна, что на 15 судов больше, чем в прошлом году.
Он также отметил, что 8 круизных судов посетят Рижский порт впервые, а несколько кораблей останутся здесь на два дня.
А. Зелтиньш также добавил, что в настоящее время ведется работа по восстановлению паромного сообщения из Рижского порта.
«Это активно обсуждается на политическом уровне, над этим работают и специалисты порта», – сказал он.
По словам А. Зелтиньша, порт обратился к нескольким паромным операторам по всей Европе.