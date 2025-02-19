Стало известно, куда россияне отправятся отдыхать в марте

Cамыми популярными туристическими направлениями на март среди россиян стали Москва, Сочи и Санкт-Петербург. Об этом сообщают «Известия со ссылкой на сервис по бронированию туров.

В Москве отели забронировали 18,4% путешественников, на Сочи приходится 17,8% заказов, в Санкт-Петербург в марте собираются 14,5% туристов.

Также в список популярных направлений попали Калининград (3,8%), Казань (3,8%), Иркутск (2,1%), Екатеринбург (1,9%), Нижний Новгород (1,9%), Новосибирск (1,5%) и Краснодар (1,0%). Среди зарубежных направлений россияне чаще всего выбирают Стамбул, Дубай и Токио.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что россияне и иностранцы с января по ноябрь 2024 года совершили по России около 80 миллионов туристических поездок. Это почти на 11% больше, чем за аналогичный период в 2023 году.

Также стало известно, что количество туристических поездок граждан России за границу увеличилось в 2024 году на 15,4%, за рубежом побывали 17,4 млн отдыхающих. 88% всех поездок приходится на шесть стран 38,5% туристов из этого числа побывали в Турции, 11,4% в ОАЭ, 10,9% в Китае, 10% в Таиланде, 8,6% в Абхазии и 8,5% в Египте.