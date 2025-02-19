Вернется ли оплата российскими картами за границей после переговоров США и РФ

После российско-американских переговоров в Эр-Рияде в инфопространстве появились разговоры о том, что уже в ближайшем будущем россиянам снова станут доступны платежи за рубежом пластиковыми картами, выпущенными в РФ. Увы, пока что эти перспективы слишком преувеличены.

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Поводом для всевозможных предположений стали слова главы МИД Сергея Лаврова, об отмене ограничений банковских переводов для дипломатов. Речь идет только о них. Это позволит наладить все финансовые процессы, выплату той же зарплаты например, обеспечения финансирования других составляющих, необходимых для работы дипмиссий. Про какие бы то ни было изменения в международных расчетах для всех оставшихся в Эр-Рияде разговора не было.

Тем не менее эксперты считают, что откат санкций все же начнется как раз с финансового сектора. Например, по мнению экономиста Антона Любича, первыми работу возобновят именно платежные системы.

Похожей точки зрения придерживается инвестиционный банкир Евгений Коган. По его мнению, сегодня для Visa и MasterCard возвращение в РФ важнее, чем России, так как их бизнесы находятся в непростых условиях. При этом основное условие для возобновления работы компаний в стране – это коллаборация с российской компанией «Мир».

Впрочем, очевидно, что быстрых прорывов ждать не стоит и денежные послабления пока коснутся исключительно дипломатов.

«Сейчас самый начальный этап – только двусторонние переговоры без подключения других сторон. Пройдут месяцы, если не кварталы, перед тем как будет кристаллизация договоренностей», – прокомментировал первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Финансовые послабления – это часть процесса по отмене санкций, а последние увязывают с окончанием боевых действий на Украине. И переговоры об этом, по мнению экспертов, предстоят долгие и непростые.

Еще один подводный камень связан с позицией Евросоюза, который пока, судя по официальным заявлениям, санкции снимать не собирается и вообще к переговорам относится, мягко говоря, скептически. Мало того, ЕС готовится объявить на следующей неделе о новом пакете санкций против России.

Кроме того, отношение к возвращению западных платежных систем сейчас и вовсе неоднозначное. По словам доцента кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Мери Валишвили, возобновление работы Visa и MasterCard противоречат интересам национальной безопасности и технологического суверенитета России:

«За время отсутствия иностранных платежных систем в России были внесены изменения в законодательство, в том числе введены требования о хранении данных внутри страны и интеграции с национальными системами. На такие условия иностранные платежные системы вряд ли согласятся».

Ранее мы написали, что делегации России и США договорились восстановить численность персонала посольств своих стран в Вашингтоне и Москве. Американская сторона уже направила в РФ запрос на утверждение кандидатуры нового посла – Ричарда Норланда.