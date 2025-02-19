Женщина рассказала, почему муж-немец — плохая идея

Российский путешественник побывал в Германии и пообщался с местной жительницей, которая в разговоре с ним призналась в нежелании выходить замуж за соотечественника. Своей историей он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

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Немка по имени Бернадин рассказала россиянину, что она владеет кафе, которое досталось ей от отца, уже девять лет. Чтобы вести свой бизнес в общепите, она уволилась с работы в крупной компании. По словам женщины, свободного времени у нее совсем мало, поэтому она до сих пор не замужем.

« И щ у м у ж а , н е м ц а н е х о ч у . Я э т и х н е м ц е в к а ж д ы й д е н ь у с е б я в к а ф е в и ж у — н а п ь ю т с я п и в а и о р у т в о в с е г о р л о . М н е т а к о г о " с ч а с т ь я " т о ч н о н е н а д о » , — п р о ц и т и р о в а л с в о ю н о в у ю з н а к о м у ю а в т о р п у б л и к а ц и и .

Россиянин пояснил, что в Германии часто свадьбы играют после 35 лет, после того как «встанут на ноги».

« Т у т н е п р и н я т о , ч т о б ы д е в у ш к а б ы л а н а с о д е р ж а н и и у м у ж ч и н ы ( в е д ь д а ж е с ч е т в к а ф е п р и х о д и т с я д е л и т ь ) . П о э т о м у н е м к и и с т а р а ю т с я с н а ч а л а п о л у ч и т ь ф и н а н с о в у ю н е з а в и с и м о с т ь , а у ж е п о т о м з а д у м ы в а ю т с я о " п р о с т о м ч е л о в е ч е с к о м с ч а с т ь е " » , — п о д е л и л с я о н .

Ранее этот же тревел-блогер побывал в деревне в Польше и рассказал, как проводит свободное время сельская молодежь. По его словам, местные девушки любят «шашлык, пиво и баньку».