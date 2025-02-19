Российская путешественница побывала в Узбекистане и рассказала о стереотипах о своих соотечественниках в этой стране. Наблюдениями она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Автор публикации призналась, что семья местных, которые жили неподалеку от Ташкента, пригласила ее в гости. По словам россиянки, там ее приняли «с распростертыми объятиями».

« У ж е с п е р в ы х м и н у т х о з я е в а п о д ч е р к н у л и , ч т о р у с с к и е в У з б е к и с т а н е в с е г д а б ы л и ч а с т ь ю о б щ е с т в а , а с т а р ш е е п о к о л е н и е д о с и х п о р с т е п л о т о й в с п о м и н а е т в р е м е н а , к о г д а м ы б ы л и о д н и м г о с у д а р с т в о м , и д а ж е с к у ч а е т п о э т о м у п е р и о д у » , — о т м е т и л а б л о г е р ш а .

Среди узбеков есть мнение, что русские — добрые и всегда готовы помочь, но одновременно прямолинейные люди, добавила путешественница. Кроме того, им кажется странным и непонятным, что россияне не здороваются со всеми подряд, ведь в среднеазиатской культуре все устроено совершенно иначе.

« У н а с е с л и и д е ш ь п о у л и ц е — о б я з а т е л ь н о с о в с е м и з д о р о в а е ш ь с я . А в Р о с с и и л ю д и м о г у т п р о с т о м о л ч а п р о й т и м и м о » , — п р о ц и т и р о в а л а с ы н а х о з я й к и д о м а р о с с и я н к а .

Автор также заметила, что к русским девушкам в Узбекистане отношение особое.

« Н а с с ч и т а ю т о ч е н ь к р а с и в ы м и , н о с л и ш к о м с в о б о д н ы м и и с т р о г и м и п о с р а в н е н и ю с у з б е ч к а м и . О н и б о л е е п о к л а д и с т ы е и п о к о р н ы е , н у т у т с н о в а о т м е ч у , ч т о э т о р а з н и ц а в н а ш и х к у л ь т у р а х » , — п о д ч е р к н у л а о н а .

Ранее эта же тревел-блогерша побывала в узбекском селе и рассказала, как там устроен быт. Она восхитилась местными женщинами и призналась, что жить как они она бы не смогла.