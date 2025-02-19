«Всем наплевать». Турист рассказал, что его удивило в Мексике

Российская путешественница Марина Ершова побывала в Мексике и призналась, что эта страна — абсолютная противоположность Америки. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

© Lenta.ru

Автор публикации отметила, что в Мексике, в отличие от США, где она не могла расслабиться из-за боязни получить штраф за какое-либо нарушение, стресс испарился в первые же дни.

« З д е с ь н и к т о н и к у д а н е с п е ш и т , в с е м н а п л е в а т ь н а ч у ж и е п р о б л е м ы , и т ы в о л е й - н е в о л е й н а ч и н а е ш ь ж и т ь т а к ж е . В Ш т а т а х д а ж е о ф и ц и а н т ы б е г а ю т , в К а н а д е в с е п о п р а в и л а м , а т у т . . . м о ж е ш ь ж д а т ь з а к а з 4 0 м и н у т , н о з а т о о н б у д е т в к у с н ы м » , — т а к и м и ф р а з а м и о п и с а л а с в о й о п ы т р о с с и я н к а .

Ершова также рассказала, что продукты и уличная еда в этой латиноамериканской стране стоят намного дешевле, чем в США и Канаде. Кроме того, по ее словам, там намного лучше заправки.

« В о т л и ч и е о т Ш т а т о в , г д е т е б е п р е д л о ж а т м а к с и м у м н е с ъ е д о б н ы й х о т - д о г , з д е с ь е с т ь д у ш , м е с т а д л я о т д ы х а , и н о г д а д а ж е е д а и м и н и - г о с т и н и ц ы » , — у д и в и л а с ь о н а .

Путешественница добавила, что в США все рассчитано на потребление, а в Мексике люди просто радуются жизни, не зацикливаются на мелочах и не пытаются все контролировать.

« Т у т м о ж н о у в и д е т ь , к а к д е т и и г р а ю т н а у л и ц е , к а к в з р о с л ы е с п о к о й н о о т д ы х а ю т , к а к ж и з н ь т е ч е т с в о и м х о д о м , б е з г о н к и и в е ч н о г о " б ы с т р е е , в ы ш е , с и л ь н е е " . З д е с ь н и к т о н е д у м а е т , к а к н а к о п и т ь н а п е н с и ю в 2 0 л е т и н е б о и т с я п р о с р о ч и т ь п л а т е ж п о к р е д и т к е » , — з а к л ю ч и л а а в т о р .

Ранее эта же тревел-блогерша описала мексиканские магазины фразой «русский покупатель поперхнется». В частности, она поразилась обилию на полках сушеного перца чили.