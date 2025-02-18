Толпы туристов на Сицилии штурмуют извергающуюся Этну

Власти Сицилии не знают, что делать с толпами туристов, собравшихся в городках поблизости от горы Этна, где вот уже неделю продолжается извержение вулкана. Тысячи жителей Италии и гости из-за рубежа приехали, чтобы «вживую» увидеть эффектное зрелище. Рискуя жизнью, они подбираются к самому пеклу. При этом работа спасателей затруднена из-за заблокированных автомобилями улиц и дорог по всей окрестности.

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Чиновники такой туризм назвали диким и чрезвычайно опасным. До 15 февраля туристические тропы и маршруты на вулкане считались безопасными, несмотря на потоки лавы. Когда ситуация стала неуправляемой, туристам запретили пешие прогулки вблизи кратера даже в сопровождении квалифицированных горных гидов.

Особенно критичной ситуация становится с наступлением темноты – охотники за эффектными фотокадрами травмируются и не могут своевременно получить помощь. Из сводок спасателей известно, что 48-летний мужчина получил перелом ноги, оступившись на горной тропе. Шесть взрослых и двое детей не смогли самостоятельно выбраться с горы, только спустя несколько часов им на помощь подоспела пожарная бригада. Несколько человек считаются пропавшими без вести. И это только часть печальных последствий неуправляемого туристического потока к действующему вулкану.

В соцсетях стали вирусными множество видеороликов с экскурсантами, которые вопреки всему добрались до кратера. На них туристы красуются возле потока лавы, в то время как местные власти разрешили находиться на расстоянии не менее 500 м от огненной реки.

Этна не собирается успокаиваться – в понедельник появились новые мощные потоки лавы, а выбросы пепла вызвали сбои в полетах гражданской авиации на острове.

Ранее TourDom.ru писал, как катаются лыжники по свежему снегу на вулкане Этна, по склонам которого течет лава.