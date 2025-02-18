Названа опасная для туристов с голубыми глазами и светлыми волосами страна

Иран назвали опасной для туристов с голубыми глазами и светлыми волосами страной. Об этом рассказал Daily Mail анонимный источник в правительстве мусульманского государства.

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« Е с л и у в а с г о л у б ы е г л а з а и с в е т л ы е в о л о с ы , И р а н н е б е з о п а с е н д л я в а с , н е з а в и с и м о о т т о г о , я в л я е т е с ь в ы т у р и с т о м и л и п у т е ш е с т в у е т е п о д е л а м » , — р а с с к а з а л с о б е с е д н и к т а б л о и д а .

По его словам, иностранцу с такой внешностью даже не нужно совершать преступление, чтобы быть арестованным.

Об этом он предупредил на фоне ситуации с задержанными в Тегеране британцами. Супругов арестовали из-за сделанной фотографии и бросили за решетку. Они сидят в тюрьме с конца декабря 2024 года.